Sarebbe bello con una sola mossa lavare i pavimenti e averli sempre splendenti. Purtroppo, però, spesso e volentieri è necessaria tanta fatica e tanta forza di volontà. Esistono alcuni metodi naturali che ci permettono di avere buoni risultati. Ma non sempre fanno al caso nostro e sono efficaci per i pavimenti più sporchi e porosi.

Avevamo già illustrato un metodo davvero utile che consisteva nel trucco dei due secchi. Richiede un po’ di tempo in più ma la sua efficacia è quasi imbattibile. Per saperne di più basterà consultare l’articolo “Basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni”.

Sono in pochi a conoscere questo trucco per far brillare i pavimenti dopo la pulizia

Il tocco finale consiste in un passaggio super semplice con un ingrediente che abbiamo tutti in casa. Stiamo parlando del limone, l’agrume tra i più amati dagli italiani. Impossibile non averlo in frigo grazie anche alla sua versalità. Infatti non solo è perfetto per condire le nostre marinature ma è anche perfetto per pulire la grattugia, ad esempio. Così diremo per sempre addio ai residui di cibo e formaggio sulle lame.

Ci serviranno almeno 3 o 4 limoni per questo trattamento. Spremiamoli e mettiamo il loro succo in una bacinella abbastanza ampia. Dopodiché immergiamoci lo straccio o il mocio e strizziamo bene. Passiamolo su tutto il pavimento e lasciamo agire per una mezz’ora. Ripassiamo poi con uno straccio imbevuto solo di acqua e noteremo subito la differenza. Il pavimento non solo sarà pulito e profumato, ma anche davvero brillante. Ideale per quei pavimenti che con il tempo si opacizzano. In realtà si potrebbe utilizzare anche un detergente vero e proprio a base di succo di limone. Utile anche per sturare il WC in caso di incrostazioni o otturazioni.

Dunque ecco che sono in pochi a conoscere questo trucco per far brillare i pavimenti dopo la pulizia. Con questo trucco super naturale si avranno pavimenti splendenti. Funziona con tutti i tipi di pavimentazione ma è particolarmente efficace con quelli in ceramica. Sentiremo subito questo aroma di agrumi diffondersi per tutta la casa e ci catapulterà in un attimo in estate. Un metodo non solo utile ma anche super sostenibile visto che non si useranno altri detergenti. Aiutiamo l’ambiente ed evitiamo i prodotti chimici, un duplice beneficio.