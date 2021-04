Abbiamo passato l’aspirapolvere ed eliminato i residui di sporco secco e polvere a terra. Ora siamo pronti a passare il nostro mocio per lavare e disinfettare il pavimento. Procediamo con la nostra solita routine, versiamo il detergente e cominciamo il lavaggio. Ma puntualmente, dopo l’asciugatura, ci ritroviamo aloni e non sentiamo l’odore di pulito che vorremmo. E non sappiamo mai spiegarci il perché. Ma c’è un modo geniale per avere sempre pavimenti splendenti. Basta utilizzare un piccolo trucco.

Basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni

Il motivo principale per cui non riusciamo a pulire a fondo il pavimento di solito è uno. Una cosa a cui non pensiamo, ma che può fare davvero la differenza. Quando andiamo a risciacquare il nostro mocio, lo immergiamo nel secchio e poi lo strizziamo. Ma se ci pensiamo bene, lo immergiamo in acqua ormai sporca. Ed è per questo motivo che a fine pulizie non sentiamo più l’odore di pulito del detergente. Quindi qual è la soluzione? Usiamo non uno, ma due secchi!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Uno con il detergente e acqua pulita, uno per quella sporca

Prima di tutto procuriamoci due secchi, possibilmente di colori diversi. Così sarà più semplice distinguere l’acqua pulita da quella sporca. Ne riempiamo uno a metà e aggiungiamo il detergente per pavimenti. L’altro lo riempiamo tutto, solo con acqua. Per entrambi usiamo dell’acqua tiepida o calda. Sarà più semplice eliminare le macchie resistenti. Immergiamo il mocio nel secchio con il detergente e lo strizziamo. Cominciamo a lavare il pavimento partendo dagli angoli. Poi verso la parte interna con movimenti che formano una “S”. Dopo un po’ di metri immergiamo il mocio nel secchio con solo l’acqua.

Lo strizziamo e dopo lo immergiamo in quello con acqua e detergente. Lo strizziamo bene e ricominciamo con il resto del pavimento. In questo modo andremo a pulire sempre con acqua non sporca. Così si eviteranno gli aloni che si formano quando il mocio è intriso di acqua sporca! Ma ricordiamoci sempre di strizzarlo bene, troppa acqua tenderà ad asciugarsi lasciando le famose strisciate.

Quindi, basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni. Ci vorrà un po’ più di tempo per le pulizie, ma ne vale davvero la pena. In questo modo i nostri sforzi saranno ripagati e tutta la casa sarà invasa dal profumo di pulito. E i nostri pavimenti saranno subito splendenti!

Approfondimento

Un furbo trucco della nonna per pulire le fughe dei pavimenti.