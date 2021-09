Settembre e ottobre sono i mesi delle sagre. E quale modo migliore per scoprire un luogo che farsi accompagnare dal cibo locale. E tanti sono i Paesi che mettono in mostra e festeggiano i loro prodotti tipici. Le sagre sono sempre occasione di divertimento, spensieratezza e scoperta. Non per niente l’offerta enogastronomica del nostro Bel Paese ha solo da farsi invidiare.

E da Nord a Sud arriva l’autunno con 6 imperdibili sagre per gustare prodotti eccezionali in tutta Italia. In questo articolo scopriamo dove e quando parteciparvi per gioire di queste speciali feste.

Da Milano a Padova

La Capitale della moda apre le porte anche al cibo. Milano Golosa 2021 si avvia alla sua prima edizione nei Chiostri di Sant’Eustorgio. Sabato 16 e domenica 17 ottobre sono in mostra i migliori prodotti gastronomici italiani. Ma non ci sarà solo da guardare. S’invita a non perdere l’occasione di assaggiare e magari portare qualcosa a casa. Milano Golosa è un evento gratuito, ma si deve compilare un form per entrare.

In provincia di Padova, invece, il protagonista è il vino. La degustazione dei vini dell’azienda Vigne al Colle di Rovolon si apre il 3 ottobre e continua fino al 10 del mese. Una passeggiata sui verdi colli del Monte della Madonna, una guida naturalistica a spiegare flora e fauna, e per finire degustazione di vino e prodotti tipici. Il tour è a pagamento e comprende la degustazione.

Dal vino alla castagna

L’amore per il vino porta in Toscana. Per la precisione sono 20 le strade che accolgono la Festa della Vendemmia dal 12 settembre al 6 ottobre. Un calendario unico tra colazioni e cene, dai concerti alle meditazioni in vigna e in barca. Un viaggio alla scoperta della vendemmia, delle cantine e dei territori. Per avere maggiori informazioni sui luoghi e gli appuntamenti si può consultare il sito ufficiale.

A Cassano Irpino, provincia di Avellino, si svolgerà la sagra della Castagna. La regina dell’autunno viene festeggiata in un borgo medievale di grande bellezza. Solitamente l’evento ricorre nell’ultimo sabato del mese. Quest’anno non è stato ancora confermato.

Arriva l’autunno con 6 imperdibili sagre per gustare prodotti eccezionali in tutta Italia

Non possono mancare all’appello la Sicilia e la Puglia. In provincia di Messina, sui Monti Nebrodi, nei sabati e nelle domeniche di ottobre si svolge Ottobrando. Ogni settimana un piatto o un prodotto tipici sono protagonisti a Floresta. Dalla provola ei fagioli ad uncino, e poi la musica e gli artisti di strada. È un’occasione da non perdere.

Dal 14 al 17 ottobre, a Martano (LE), si terrà la sagra contadine della Volìa Cazzata (oliva schiacciata). Si tratta di un appuntamento attesissimo che celebra l’oliva e la cucina locale.

Approfondimento

Il metodo geniale per scoprire i borghi più belli d’Italia e risparmiare