I primi caldi sono già arrivati e molti di noi cercano di vestirsi in modo fresco e comodo. Per molti è già iniziata la stagione delle scarpe aperte e dei vestitini da mare. In certi casi, però, non ci è permesso vestirci troppo scollate e con sandali per motivi di dress code. In certi lavori, a stretto contatto con il pubblico, non è bene esporre parti del corpo come i piedi e la scollatura. Per questo motivo dobbiamo conoscere le calzature fresche e aperte che però non scoprono il piede. Oggi spiegheremo perché sono comodissimi e non mostrano le dita dei piedi questi sandali perfetti per ogni occasione, dal lavoro alle cerimonie.

Quando la moda è anche comodissima

Negli anni passati se dicevamo “scarpe alla moda” era quasi automatico che si intendessero scarpe altissime con tacchi vertiginosi e scomodi. Negli ultimi anni, per fortuna, sono apparse sempre più scarpe comode e confortevoli per il piede e la schiena. Possiamo citare i sandali messicani huarache oppure i sandali in gomma tipo quelli da scoglio. Un altro esempio sono le classiche scarpe di corda spagnole, conosciute come espadrillas o alpargatas. Queste calzature tradizionali stano avendo un grande successo in tutto il mondo. Comodissime e traspiranti, possono essere con il tacco o raso terra. Oggi vogliamo proprio parlare di una variazione di questo modello, conosciute come espardenyes e tipiche della Catalogna e delle Isole Baleari.

Sono comodissimi e non mostrano le dita dei piedi questi sandali alla moda che allungano le gambe

Le espardenyes sono diventate famose perché erano le calzature preferite da Salvador Dalì, il celebre pittore spagnolo. La caratteristica di questi sandali è che aderiscono alla caviglia grazie a dei laccetti che vanno attorcigliati e annodati. La tomaia chiude il piede coprendolo mentre il tallone si vede, così come la caviglia e il collo del piede. Le espardenyes possono essere basse raso terra oppure avere anche una zeppa.

Perfette e freschissime grazie alla stoffa di cotone e alla suola di corda, queste scarpe sono anche molto sobrie ed eleganti. Potremo indossarle in ufficio assieme ad una gonna ampia o a dei jeans, ma anche assieme ad un abito elegante per una cerimonia. Ma sono anche perfette per andare in spiaggia indossando un bel costume da bagno alla moda nei giorni più caldi. Inoltre, grazie alla loro forma ed ai laccetti che abbelliscono le caviglie ci slanceranno e faranno sembrare le nostre gambe più snelle e lunghe.

Approfondimento

