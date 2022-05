Le mode vanno e vengono e hanno il potere di plasmare il nostro gusto personale più di quanto si pensi. Se pensiamo alla moda estate possiamo renderci conto di come ogni anno appaiano nuove tendenze e modelli di costumi o di sandali si affermino con successo. Oggi vogliamo parlare proprio di sandali e ciabatte estivi e della nuova tendenza che ha invaso le passerelle e le vetrine. Questa tendenza sta riscontrando un successo inedito e spiegheremo perché. Ecco perché diremo addio a sandali Positano ed espadrillas. Esistono altri sandali comodi e sensuali da portare in spiaggia o a teatro.

Un modello già visto ma che non ebbe successo

Negli anni passati le calzature più amate in spiaggia e alle feste erano i sandali gioiello, arricchiti da cristalli come quelli di Positano. Comodissimi e stilosi, ci permettevano di stare comode senza rinunciare all’eleganza. Un altro modello molto amato erano le cosiddette espadrillas, calzature spagnole in corda che esaltano il collo del piede e vanno bene su ogni outfit. Regine indiscusse della moda, quest’anno pare che saranno superate da un modello non inedito ma che gode di un successo incredibile.

Stiamo parlando dei sandali e delle ciabatte con la tomaia in spandex o plastica trasparente. I modelli possono essere sandali con il tacco a spillo oppure ciabatte basse, ma il concetto è che la tomaia non è più in pelle o in corda, ma lascia vedere la pelle in trasparenza.

Addio a sandali Positano ed espadrillas, sono questi i sandali comodi e sensuali che quest’estate indosseremo tutte

Possiamo scegliere un modello di ciabatta raso terra per andare al mare stando comode. Il laccetto in plastica è super resistente e si può lavare senza difficoltà. Oppure possiamo scegliere un sandalo più alto e raffinato da indossare nelle occasioni formali. Spesso non solo la tomaia è trasparente, ma anche il tacco, e crea un effetto davvero sexy. In questo modo l’effetto futuristico è davvero unico e i nostri piedi non passeranno inosservati. L’unica precauzione da prendere, se vogliamo indossare questi tipi di scarpe, è avere piedi perfetti e curatissimi senza un difetto. Questo tipo di scarpa aperta ci permette di osare e di essere all’ultima moda sia in spiaggia che ad un ricevimento importante.

Lettura consigliata

Addio a borse in paglia o in plastica, è questa l’ultima moda che impazza da Saint Tropez a Malibu