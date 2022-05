Negli ultimi due anni la moda ha attraversato una fase di minimalismo nelle forme e nelle fantasie. Ispirandosi a linee vintage e anni ’80, proponeva tinte unite e linee semplici all’insegna della sobrietà. Anche nella moda mare abbiamo assistito ad un ritorno del bikini anni ’80 e dei costumi interi sobri e castigati. Oggi vogliamo vedere delle anticipazioni sulla moda mare che si vedrà nell’estate 2022. Vedremo perché possiamo dire addio a bikini e costumi interi la prossima estate e accogliere con calore i nuovi modelli di costume da bagno.

La moda ritorna a colori e con le forme

In vari settori della moda, negli ultimi due anni, c’è stato un ritorno alla complessità e alla sontuosità. Il minimalismo è stato messo da parte e abbiamo assistito al ritorno di colori sgargianti, decorazioni eccessive e forme innovative. Spesso c’è stato un richiamo agli anni ’90 con abbinamenti azzardati e colori complementari. Questo cambiamento avvenuto sulle passerelle si sta piano piano riflettendo sulle vetrine e nelle strade italiane.

Ma forse il più grande cambiamento cui abbiamo assistito negli ultimi anni è quello della valorizzazione del corpo femminile. Finalmente si è abbandonata l’epoca del modello femminile magro e longilineo per entrare nell’epoca in cui ogni corpo ha una sua bellezza. Se prima i modelli erano progettati per i corpi più magri e ossuti, ora troviamo facilmente modelli per taglie forti e corpi curvy.

Ora che costumi da bagno e moda mare stanno apparendo nei negozi, possiamo vedere come questa inversione di rotta si vedrà anche sulle spiagge dello Stivale.

Possiamo dire addio a bikini e costumi interi, ora che è questa la moda mare che spopola nell’estate 2022

Dove c’erano i classici bikini minimalisti ora sono apparsi modelli sexy formati da reggiseno a balconcino e mutandina sgambata. Spesso i laccetti sono rigidi e spessi e vanno a formare una parte importante del nostro costume. Dove c’erano tinte unite monotone sono ritornare fantasie complesse, spesso floreali e multicolore. Questi modelli sono perfetti per valorizzare le donne con le curve e anche per chi non è più giovanissima.

Dove invece c’erano i classici costumi interi lineari, troviamo modelli con fantasie optical o intrecci complessi. Questi modelli sono perfetti per chi preferisce coprire la pelle ma vuole essere elegante e affascinante anche in spiaggia.

Lettura consigliata

