L’estate che sta arrivando si preannuncia come una delle più calde del secolo. Siamo ancora a maggio e si superano i 20 gradi in tutta la penisola. Gli esperti ci dicono di aspettarci temperature altissime nelle prossime settimane. Per questo in molti si stanno già attrezzando per vestirsi in modo leggero e comodo, anche per quanto riguarda i pigiami, scegliendo alternative fresche e comodissime. Sandali, abiti corti e smanicati, poi, sono già apparsi e si vedranno sempre di più.

Quando si tratta di calzature dobbiamo fare molta attenzione, perché non tutte vanno bene al lavoro o a scuola. Oggi vogliamo parlare di una scarpa aperta e freschissima perfetta anche nei contesti più formali. Come vedremo, infatti, sono queste le scarpe da indossare in estate per essere alla moda ma comode, non sandali da frate o tacchi gioiello.

Mai dimenticarsi del bon ton con il caldo

Nel nostro Paese si raggiungono nei mesi estivi temperature superiori ai trenta gradi. Per questo motivo in molti nei mesi tendono a uscire di casa in ciabatte e calzoni corti. Essendo patria del buon vestire non dovremmo scordarci quello che ci dice il bon ton. Scarpe aperte e pantaloni e gonne corte andrebbero lasciati per il tempo libero e la spiaggia. Le scarpe aperte che lasciano vedere i piedi dovrebbero essere indossate solo al mare o in piscina.

Nessuno sta dicendo che d’estate si debba morire di caldo o restare scomodi. Se vogliamo tenere i piedi al fresco e lasciarli respirare, possiamo scegliere queste scarpe all’ultima moda che hanno già spopolato negli Stati Uniti, scopriamo insieme quali sono.

Non sandali da frate o tacchi gioiello, sono queste le comodissime scarpe dell’estate perfette per ogni occasione

Stiamo parlando dei sandali huarache, calzature tradizionali del Messico e realizzati interamente in pelle. Ancora oggi gli artigiani intrecciano la pelle a mano. La parola “huarache” deriva da una lingua precolombiana, come precolombiana pare essere l’origine di queste scarpe. In tinta cuoio o coloratissime, queste scarpe si trovano in decine di modelli diversi, tutti originali e bellissimi.

Per la loro forma lineare ed elegante sono perfette davvero in ogni occasione, dall’ufficio a una festa in spiaggia in costume da bagno. Le huarache sono perfette per camminare perché fanno traspirare il piede ma non fanno vedere le dita. Se cerchiamo una calzatura stilosa ma particolare, possiamo scegliere questo modello ancora poco noto nel nostro Paese.

