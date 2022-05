Nonostante settimana scorsa avessimo assistito a un rialzo settimanale come non si vedeva sul Ftse Mib Future da oltre 2 mesi, le conseguenze sono state praticamente nulle. Infatti, lo scenario sul Ftse Mib Future è sempre più incerto tra il rialzo e il ribasso. Questo andamento incerto non sono di Piazza Affari, ma di tutte le borse mondiali è legato all’analisi inquietanti che girano tra gli addetti ai lavori.

Ecco così spiegate sedute con forti escursioni tra massimi e minimi che mettono alla prova la tenuta nervosa degli operatori di Borsa.

Volendo riassumere in poche parole, prima di entrare nel dettaglio dei grafici, lo stato del Ftse Mib Future possiamo dire che sicuramente questo non è il momento di assumere posizioni di lungo periodo. Meglio attendere la rottura dei livelli chiave oltre i quali la direzionalità dovrebbe prevalere.

Lo scenario sul Ftse Mib Future è sempre più incerto tra il rialzo e il ribasso. I livelli da monitorare in chiusura di settimana

Alla chiusura del 20 maggio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 23.777, in rialzo dello 0,20% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 0,31%.

Time frame giornaliero

Il livello in area 23.896 continua a resistere alle pressioni rialziste. Le quotazioni, quindi, si trovano in una sorta di limbo delimitata dai livelli 23.261 e 23.896. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso in cui si vada al rialzo la proiezione è quella indicata dalla linea continua. In caso contrario, prenderebbe piede la proiezione indicata in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

Nonostante la prova di forza delle quotazioni di settimana scorsa, quella appena conclusasi è stata molto incerta. Sul settimanale, quindi, non ci sono grosse novità. Per l’undicesima settimana consecutiva, infatti, le quotazioni non riescono a rompere in chiusura di time frame il livello chiave in area 24.420. Fino a quando non assisteremo a questo break, lo scenario più probabile è sempre quello che vede le quotazioni del Ftse Mib Future scendere fino all’obiettivo in aera 20.745. Un indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 23.016.

Qualora, invece, la chiusura settimanale dovesse rompere la resistenza in area 24.420, prenderebbe forza lo scenario rialzista. In questo caso una conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 25.131. In questo caso, il Ftse Mib Future potrebbe accelerare verso l’obiettivo in area 31.710.

