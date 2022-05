Se guardiamo le classifiche del livello di inglese, gli italiani sono sempre all’ultimo posto. Nonostante gli anni di studio a scuola, la maggior parte degli italiani non possiede un livello intermedio, né è in grado di parlare questa lingua. Per questo motivo, sempre più persone desiderano riprendere lo studio per migliorarlo e approfondirlo. Se siamo troppo vecchi e pigri per metterci a studiare la grammatica e la letteratura possiamo usare tecniche alternative. Oggi spiegheremo in che modo diamo una svolta al nostro livello di inglese grazie a questi strumenti anticonvenzionali.

Non solo grammatica e studio nozionistico

Se abbiamo già provato tutti i metodi per migliorare il nostro livello di inglese, sapremo bene quali sono i metodi più efficaci. Ascolto di canzoni e programmi televisivi, ma anche uno studio basato sul metodo intuitivo. Se vogliamo approfondire la conoscenza della lingua straniera e arricchire il nostro lessico possiamo provare a seguire queste tecniche.

La prima di cui parleremo è lo svolgimento di parole crociate. Possiamo scaricarle online o trovarle in fondo a riviste e quotidiani americani e britannici. Da realizzare con un vocabolario vicino in modo da aiutarsi, questo metodo ci permette di approfondire il lessico come pochi altri. Scopriremo sfumature molto interessanti di termini noti e nuove parole. Potremo imparare termini desueti e colti, per arricchire il nostro inglese.

Diamo una svolta al nostro livello di inglese con questi metodi per apprendere divertendosi

Un altro metodo che vogliamo consigliare è quello della lettura del vocabolario. Possiamo ritagliarci una mezz’ora tutti i giorni per aprire a caso il vocabolario cartaceo e leggere le definizioni che troviamo. In questo modo potremo approfondire i termini già noti e scoprirne di nuovi e misteriosi. Si tratta di un metodo perfetto per prendere dimestichezza con la terminologia più tecnica, perfetto per chi studia all’università.

Se invece miriamo a diventare fluenti e ad espandere il nostro vocabolario possiamo usare un vocabolario illustrato. Questa tecnica è perfetta da usare con i bambini, ma anche se siamo adulti. Possiamo procurarci un libro illustrato diviso per temi e leggerlo e rileggerlo, in maniera da acquisire le parole nuove. Grazie alla divisione in temi sarà più semplice memorizzare le parole, se uniamo uno di questi metodi alla visione quotidiana di film e serie. Potremo appuntarci su un’agenda i termini nuovi e ripeterli nel tempo libero per un apprendimento efficace. Grazie a questi metodi potremo dare una vera svolta al modo in cui parliamo le lingue straniere senza troppo sforzi.

Approfondimento

