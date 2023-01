Sono 3 tra i migliori ingredienti naturali, usali per preparare una crema idratante e risparmiare

Il mercato della cosmesi mette a tua disposizione un’ampia scelta di creme idratanti per la tua pelle. Ma puoi scegliere da sola i migliori ingredienti naturali per prepararne a casa una efficace con le tue mani

La tua pelle chiede costantemente idratazione, soprattutto in periodi di freddo e sbalzi di temperatura. L’esposizione alle intemperie può, infatti, concorrere alla maggiore secchezza cutanea. Certamente, puoi correre ai ripari non mancando mai di stendere sul tuo viso una crema idratante. Il mondo della cosmesi mette a tua disposizione le migliori, che sono quelle a base di ingredienti naturali.

Ma non è detto che tu debba per forza spendere cifre esorbitanti per l’acquisto di un buon prodotto. Grazie ai nostri consigli, puoi scegliere i migliori ingredienti naturali e provare a realizzare un preparato fai da te. Ideale per la tua pelle e il suo benessere.

Sono 3 tra i migliori ingredienti naturali per i capelli e anche la pelle

La natura mette a tua disposizione una varietà infinita di elementi, tra piante, fiori e sostanze benefiche. Che possono aiutare la tua bellezza. Come l’aloe vera, che puoi usare per far risplendere i tuoi capelli ma anche la pelle.

C’è poi il burro di karitè, perfetto per idratare le tue labbra e proteggerle dal freddo e dalla secchezza. L’emulsione avrebbe proprietà elasticizzanti e nutrienti ideali per il tuo volto.

Non possiamo poi non citare l’olio di mandorle dolci, perfetto da ogni punto di vista. La presenza in esso di vitamine, minerali e grassi, lo rende un ottimo olio per massaggi. Le sue proprietà sarebbero poi altamente idratanti e mirate al trattamento della cute più secca e sensibile. Dunque, quelli citati sono 3 tra i migliori ingredienti naturali. Ecco come puoi usarli per realizzare un preparato idratante per il tuo viso.

Come realizzare un preparato cosmetico fai da te in casa

Con aloe, karitè e olio di mandorle puoi realizzare facilmente una crema idrante viso da usare per la tua beauty routine. Puoi procurarti facilmente gli ingredienti recandoti in erboristeria o in farmacia.

Per creare la crema dovrai innanzitutto far sciogliere sul fuoco a bagnomaria il burro di karitè. Quindi, ne prenderai due cucchiai che verserai dentro una ciotola pulita. Aggiungerai un cucchiaio di gel di aloe vera e tre cucchiai di olio di mandorle. Dovrai mescolare amalgamando per bene gli ingredienti. Quando ben freddo, potrai usare il preparato come crema viso.

Potrai conservarlo in frigo e in un contenitore chiuso ermeticamente e potrai usarlo anche come crema corpo, mani e piedi.