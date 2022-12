È una bomba di idratazione l’incredibile maschera viso fatta solo con ingredienti naturali

La cura del viso parte spesso dal restituire alla pelle la giusta idratazione cutanea. Ciò può essere possibile anche grazie a un preparato fatto in casa e composto da ingredienti naturali. Scopriamo quali e come fare.

Una maschera viso può essere la soluzione ideale per prendersi cura della pelle, renderla setosa e morbida, restituirle idratazione. Lo stress, gli agenti inquinanti, la cattiva alimentazione e gli anni che passano, offuscano lo splendore del nostro viso rendendo l’epidermide spenta.

Una maschera cosmetica per il viso può aiutare la cute a ritrovare l’equilibrio perduto. Certo, il mercato della cosmesi mette a nostra disposizione ogni sorta di prodotto. Ma, a casa e senza spendere, possiamo fare di più.

Un preparato fai da te

Il modo migliore per idratare la cute è quello di stendervi sopra ingredienti naturali dalle apposite proprietà e senza agenti chimici. Possiamo, quindi, preparare da noi una maschera viso idratante usando, in particolare, due alimenti ricchi di sostanze riequilibranti lo stato della pelle. Si tratta della pera, ricca di acqua e vitamine e che potrebbe proteggere la cute dall’invecchiamento, e della farina di mandorle, che sulla pelle avrebbe azione idratante e antiossidante. Vediamo come metterli insieme.

È una bomba di idratazione la preparazione a base di pera e farina di mandorle

Per preparare la nostra maschera idratante possiamo prendere una pera matura e morbida, tipo Decana. Dobbiamo sbucciarla e ridurla in poltiglia in una ciotola. Qui aggiungeremo un cucchiaio di farina di mandorle e un filo di olio extravergine di oliva, dalle proprietà emollienti e idratanti. Mescoleremo con un cucchiaio fino a ottenere un composto cremoso che potremo stendere sul viso e tenere in posa 10 minuti.

Trascorso il tempo, potremo rimuovere il preparato dal nostro volto sciacquandolo via con acqua tiepida. È una bomba di idratazione la maschera idratante di pera e farina di mandorle. E potremo constatarne gradualmente i risultati effettuandola una volta a settimana. Vediamo ancora alcuni utili consigli.

Alcuni consigli

Prima di applicare questa maschera di pera e farina di mandorle sul viso, possiamo preparare la pelle massaggiando un siero idratante. Questa azione effettuata prima di procedere può aiutare a stimolare la microcircolazione cutanea. Aiutando la penetrazione in profondità del preparato e il conseguente assorbimento dei suoi principi attivi.

Dobbiamo poi ricordare di evitare di stendere la maschera sul contorno labbra e occhi e di non rimuoverla con l’asciugamano. Lo sfregamento del tessuto potrebbe infatti irritare la pelle.