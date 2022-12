Sono incredibili i 3 benefici dell’aloe vera per tutti i tipi di capelli, anche ricci

L’aloe vera è una pianta che potrebbe avere proprietà molto interessanti per la cura della bellezza e, in particolare, per riportare i capelli sia lisci che ricci, sfibrati o stressati, a risplendere.

L’aloe vera è una pianta molto utilizzata al fine della realizzazione di vari preparati cosmetici come gel o creme. L’aloe sarebbe considerata quasi come un toccasana per la pelle, per via delle sue proprietà cicatrizzanti, lenitive e antinfiammatorie. Ma non solo: il succo dell’aloe potrebbe essere utile a contrastare disturbi gastrointestinali e infezioni al cavo orale. Ritornando all’ambito della bellezza, forse non tutti sanno che la pianta potrebbe essere non solo utile allo splendore della pelle. Ma anche a quello dei nostri capelli, apportando in particolare alla chioma tre specifici vantaggi.

Sono incredibili i 3 benefici che potrebbe avere l’aloe per le chiome

Opportunamente utilizzata, l’aloe vera potrebbe aiutare i capelli di tutti i tipi, lunghi, corti, lisci, ricci, a risplendere. L’aloe potrebbe restituire idratazione, vigore e bellezza a quei capelli spenti e stressati. In particolare, potrebbe diventare un rimedio naturale antiforfora, aiutando la riduzione della produzione cutanea sebacea. L’aloe potrebbe rinforzare i capelli fermandone la caduta e fungere da balsamo per i capelli ricci.

Contro la forfora

L’aloe vera potrebbe aiutare i capelli interessati da forfora con un effetto idratante e antibatterico. In questo caso potrebbe esserci utile il gel della pianta, da applicare massaggiando con le mani sul cuoio capelluto. Il gel di aloe potrebbe aiutare l’idratazione della cute ed essere un rimedio contro il prurito e la tendenza a grattarsi. La produzione di sebo verrebbe inoltre ridotta.

Stop alla caduta dei capelli

L’aloe potrebbe contrastare la caduta dei capelli grazie ai suoi nutrienti, come minerali e vitamine. Queste sostanze potrebbero essere di grande aiuto ai follicoli danneggiati. Possiamo quindi provare un trattamento anti caduta fai da te e usare nuovamente il gel di aloe vera. Applicandone un po’ sui capelli bagnati e prima di fare lo shampoo. Lo lasceremo quindi agire per un quarto d’ora e poi procederemo con la solita prassi di lavaggio.

Balsamo per chiome ricce

Oltre a vitamine e minerali, l’aloe vera conterrebbe aminoacidi utili al nutrimento a fondo dei capelli. Per cui, un estratto della pianta potrebbe essere ottimo da utilizzare come balsamo naturale per capelli ricci. L’aloe potrebbe aiutare a contrastare l’effetto crespo districando i capelli e rendendo molto definiti i ricci. Come visto, dunque, sono incredibili i 3 benefici che l’aloe potrebbe avere per i nostri capelli.