Questa spiaggia esotica non l’hai ancora visitata: è tra le più belle al Mondo per una particolarità

Sogni di riempire l’album delle foto? Ecco il posto che fa per te. Una spiaggia bellissima e dai tratti peculiari che ti farà restare letteralmente a bocca aperta. Scopri di quale si tratta e perché è così speciale

Il Mondo è piccolo si dice. Ma a dispetto delle sue dimensioni nasconde una varietà di luoghi e paesaggi incredibili. Alcuni sono vicini, altri si celano in angoli remoti, a migliaia di chilometri di distanza da noi. Ma non appena vedremo le foto sulle riviste ci verrà voglia di prenotare il primo volo e andare a visitarli. Uno di questi è una spiaggia unica nel suo genere, che sembra uscita da un altro Pianeta. Alla sua bellezza incontrastata contribuisce anche un curioso particolare che ne determina la conformazione e che la rende una chicca assoluta.

Questa spiaggia esotica non l’hai ancora visitata e non sai cosa ti perdi

Per raggiungere la destinazione odierna dovremo volare fino all’altra parte del globo, nell’emisfero australe. Qui sbarcheremo in Australia, la cosiddetta Terra dei canguri. È proprio tra i suoi confini che si estende il nostro gioiello della natura. Si tratta di niente meno che Shell Beach. Situata nella località di Shark Bay, nella zona occidentale del Paese, regala un panorama sbalorditivo. Il blu del mare crea con la spiaggia un contrasto cromatico stupefacente e permette agli appassionati di snorkeling di immergersi tra i fondali.

Il relax è di casa, ma se pensiamo di riposarci su un soffice strato di sabbia ci sbagliamo di grosso. Il nome è tutto un programma e la vera particolarità di Shell Beach si nota a prima vista. Infatti, il lido si compone di sole conchiglie. Ce ne sono a milioni e formano uno strato profondo una decina di metri. Questo sconvolgente spettacolo naturale si deve a un tipo di mollusco, portato a riva dalle onde. È il piccolo Coquina, presente esclusivamente in queste acque.

Probabilmente questa spiaggia esotica non l’hai ancora visitata, ma per fortuna raggiungerla non è difficile. Una volta parcheggiata l’auto dovrai seguire alcuni sentieri che dovrebbero condurre fino alla battigia. Il luogo è godibile per tutto l’anno. Anche in periodo invernale le temperature dovrebbero superare i 20 gradi, sebbene il vento possa condizionare il clima in certe giornate.

Ecco cosa serve per entrare in Australia

Alla fine ti abbiamo convinto a visitare l’Australia? Bene, ecco cosa devi sapere prima di partire. Innanzitutto, porta con te i documenti necessari per i viaggiatori. Parliamo del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso. Per il primo consigliamo, in caso di dubbi, di rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato del Paese. Del visto turistico, invece, puoi entrare in possesso tramite internet e sarà valido per 90 giorni. Infine, ricordiamo che l’Australia non fa parte della zona euro. Pertanto, per fare acquisti sarà necessario effettuare un cambio di valuta in dollari australiani.