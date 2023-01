Questi segni zodiacali sono partner da evitare come la peste se si sogna una storia d’amore seria

Tutti vogliono una storia d’amore felice e duratura, di quelle che fanno battere il cuore e sentire le farfalle nello stomaco al sol pensiero. Incontrare l’anima gemella, però, non è affatto semplice, soprattutto perché spesso potrebbe rivelare di avere prospettive del tutto opposte alle nostre. D’altronde, diverse sono le persone che non hanno alcuna intenzione di avere una relazione seria e l’oroscopo ci aiuterebbe a individuarle

Quante difficoltà si incontrano nel ricercare una lovestory da film, delusioni e incontri sbagliati spesso mettono i bastoni tra le ruote. Il rischio è di ritrovarsi su macerie e con un bel pugno di mosche in mano. D’altronde, esistono persone che di gran lunga hanno più fortuna in campo amoroso.

Talvolta, però, non è un fatto di semplice sfortuna, bensì di differenti desideri e modi di sentire che risultano inconciliabili. Ci si trova così a formare una coppia destinata a non durare perché solo uno dei due desidera costruire qualcosa di solido. Se siamo noi a volerlo, sarà bene sapere che questi segni zodiacali sono partner da evitare per scansare una dolorosa e frustrante rottura.

Impossibili da incastrare a lungo

Secondo le caratteristiche dettate dallo zodiaco vi sono alcuni segni particolarmente libertini e amanti della libertà, a tal punto da non volersi impregnare.

Ad aprire la schiera è l’Acquario, uno spirito ribelle e fantasioso che odia i ruoli prestabiliti. Lui ama essere anti convenzionale e un rapporto amoroso di lunga durata gli sta davvero stretto. Scapperà tanto più lontano quante più saranno le rinunce che gli toccheranno.

Non va meglio con il Sagittario, un segno che parte in quarta con tanto entusiasmo negli affari di cuore. Il suo interesse scema subito, però, il che lo porta a sviluppare noia e insofferenza e dunque a darsela a gambe. Una volta assestata la coppia e passata la fase degli occhi a cuoricino, avvertirà mancanza di stimoli e potrebbe quindi andare a cercarli altrove.

I Pesci sono i più romantici e sognatori dello zodiaco, ma non lasciamoci ingannare! Infatti, sono estremamente volubili e indecisi, tornano spesso sulle scelte prese e le cambiano frequentemente. Le loro alte aspettative verso le questioni di cuore li rendono poco concreti e degli eterni insoddisfatti. Nulla sembra essere mai all’altezza della loro immaginazione e lo scontro con la realtà tende a generare in loro sofferenza. Abbandonano la sicurezza tanto agognata per la più emozionante incertezza.

Voglia di un amore duraturo? Allora questi segni zodiacali sono partner da evitare

Lo Scorpione è per sua natura solitario, non sopporta vedere invasi i propri spazi. Ma soprattutto è così pieno di sé da ritenere poche persone interessanti. Quando però le trova, si getta a capofitto in un vortice di passione intensa. Tutto bene, se non fosse che la sua fiamma si spegne subito, come un incendio consuma in breve la relazione per poi cercare nuove avventure altrove.

Per tale motivo sarebbe anche tra i più infedeli, assieme all’Ariete.

Nonostante i suoi tentativi, i suoi impegni a lungo termine vanno spesso a farsi benedire. Non sa porsi limiti ed è troppo concentrato su se stesso. Ricercherà sempre solo il proprio piacere, l’unica regola che conta è assecondare i propri istinti anche a discapito delle persone vicine.

Dunque, per formare una coppia a lungo termine sarà meglio puntare su altri segni zodiacali.