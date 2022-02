Per fare un figurone in cucina basta puntare sui piatti giusti. Dal menù più semplice a quello più elaborato, tutti possiamo metterci in gioco, dietro ai fornelli. Con un po’ di pazienza e un pizzico di creatività possiamo servire piatti talmente gustosi da far invidia ai migliori chef.

Il pezzo di forte di ogni pasto è senz’altro il dolce. Non c’è occasione in cui non si riesca a far un piccolo spazietto per il dolce. Che sia un semifreddo o un goloso tiramisù (a tal proposito, ecco la ricetta goduriosa e senza uova che sta facendo impazzire tutti), il dolce regala sempre un tocco in più al pranzo o alla cena.

Ci sono, poi, quei dolci da forno ideali anche da servire a colazione o da mangiare a merenda. È il caso di questa morbidissima torta allo yogurt ai 7 vasetti. Una ricetta semplice e genuina.

Come resistere, poi, all’intramontabile torta di mele della nonna? Una delle ricette che ha avuto più successo è stata quella con le mele frullate. Per chi se la fosse persa, ecco tutto il procedimento, talmente veloce da essere pronto in 5 minuti.

Chi è amante delle mele non può perdere la preparazione di oggi: semplice, buona e veloce.

Difatti, serviranno solo una mela e 10 minuti per questa torta sofficissima senza uova e burro, ecco la ricetta che andrà a ruba

Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

1 mela, possibilmente Golden Delicious;

230 g di farina tipo 00;

130 g di zucchero semolato;

80 ml di olio di semi di arachide;

200 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

buccia di limone e cannella in polvere (facoltativi)

Procedimento

Come si può intuire dalla lista degli ingredienti, la torta si prepara facilmente e in pochi minuti. Per la precisione basteranno solo una mela e 10 minuti per servire una torta soffice e golosa.

Lavare, sbucciare e tagliare a fette la mela. Poi, inserirla in una ciotola con il succo di un limone.

Successivamente, in una ciotola lavorare la farina setacciata con il lo zucchero e il lievito. Mescolare e aggiungere anche la cannella in polvere.

A questo punto versare a filo il latte. Poi, aggiungere l’olio e la buccia di limone grattugiata. Mescolare energicamente per evitare la formazione di grumi. Infine, unire le fette di mela. In 10 minuti l’impasto sarà pronto.

Ora, non ci resta che far cuocere la nostra torta nel forno. Dunque, prendere una tortiera e ricoprirla di carta da forno. Poi, versare il composto e livellare con un cucchiaio. Per rendere ancora più morbida la torta si potrebbe aggiungere un’altra mela tagliata a fette e decorare la parte superiore.

Prima di infornare, spolverare con un po’ di zucchero a velo. Poi, far cuocere a 180° per circa 40 minuti.