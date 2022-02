La paura di una guerra diventa di ora in ora più forte, e fra i timori di spinte inflazionistiche da una parte e eventi macroeconomici che potrebbero acuire questo dato, continua a tenere banco la situazione in Ucraina.

C’è però da sgombrare subito il campo, perchè nelle serie storiche, ogni volta che ci sono stati timori di una guerra, i mercati sono scesi, ma nel momento che questa è scoppiata, si è assistito a repentini rialzi. La giustificazione potrebbe essere che i mercati scommettono “su una quasi immediata soluzione del conflitto”.

Procediamo come al solito per gradi facendo iniziare la nostra analisi dalle quotazioni attuali per poi andare a definire la tendenza in corso e la strategia di investimento.

Alle ore 19:09 della giornata di contrattazione del 18 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.997

Eurostoxx Future

4.057

Ftse Mib Future

26.430

S&P 500 Index

4.334,82.

Il ribasso iniziato nelle prime due settimane dell’anno durerà per molti mesi?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 18 febbraio.



Come potrebbe essere la prossima settimana?

Difficile fare una previsione attendibile e quindi si procederà day by day.

Continua a tenere banco la situazione in Ucraina e i mercati sbandano ancora paurosamente

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 15.340. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.535.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.133. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.176.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 26.815. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.145.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.395. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.490.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Flat sui mercati analizzati.

Cosa proiettare per la giornata di inizio settimana?

Lunedì i mercati americani rimarranno chiusi per festività, e in contesti similari i mercati europei si sono mossi in laterale.