Sono tantissimi gli individui che lamentano problemi ad andare in bagno. “Evacuare”, come si dice in gergo, è una delle attività fondamentali di ogni giorno, per stare bene e sentirsi a proprio agio con se stessi.

Il problema è che non sempre si riesce a farlo e il risultato è che ci si sente gonfi come dei palloni. Per risolvere questo grattacapo, però, sappiamo tutti quanto sia importante l’alimentazione.

Molti di noi, per cercare di migliorare questa situazione, decidono di utilizzare dei lassativi o di erbe. A tal proposito, però, bisogna stare particolarmente attenti.

Attenzione ad utilizzare i lassativi

Partiamo dalla premessa dovuta e necessaria per cui, prima di assumere dei lassativi è importante chiedere il consiglio del proprio medico.

Solo lui, infatti, saprà prescriverci e consigliarci i migliori rimedi da utilizzare per proteggere la nostra salute.

Oltretutto, bisogna assolutamente evitarne l’abuso: questo, altrimenti, ci farebbe rischiare di ottenere l’effetto opposto. Il nostro corpo, infatti, potrebbe “assuefarsi” all’effetto di questi metodi, e non rispondere più agli stimoli.

In sostanza, non riusciremmo più a defecare neanche dopo aver assunto i lassativi. Per questi motivi, quindi, sarà meglio dosare attentamente l’utilizzo che ne facciamo.

Altro che lassativi, ecco quali sarebbero gli alimenti da consumare per andare di corpo e combattere la stipsi naturalmente

Il sito di Humanitas sottolinea che, per avere una buona attività intestinale, la prima regola da seguire è bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Questa sembra una regola scontata, eppure sono davvero poche le persone che sono costanti nell’eseguire questa pratica.

Inoltre, è molto importante assumere regolarmente alimenti e cibi ricchi di fibre. Stiamo parlando, ad esempio, di cereali integrali, yogurt, legumi, e frutta e verdure ricche di sali minerali e liquidi, come lattuga, zucchine e prugne.

Altro che lassativi, dunque, ecco quali sarebbero alcuni tra i migliori alimenti che dovremmo consumare per migliorare la nostra stitichezza.

Senza dimenticare questa ricetta con soli 3 ingredienti grazie alla quale la stitichezza potrebbe decisamente migliorare.

Questa visita può rivelarsi molto importante

Riguardo alla stitichezza, ricordiamo che questa può comparire in forme episodiche o croniche. Le prime sono legate a particolari situazioni di vita di una persona (come la gravidanza).

Le seconde, invece, possono durare a lungo, anche diversi mesi, e spesso sono associate a malattie croniche, come il Parkinson.

Inoltre, evidenziamo che, se le feci presentano strane caratteristiche, come la comparsa di tracce di sangue, dovremo immediatamente sottoporci a un esame specialistico. La colonscopia, in generale, è il primo controllo utile in casi simili.

Rivolgiamoci sempre a un medico, per dubbi eventuale legati alla propria salute.