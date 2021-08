D’estate portiamo in tavola piatti freschi e leggeri. Soprattutto pietanze che non richiedono grande impegno e troppo tempo davanti ai fornelli. Ci sono dei classici intramontabili dell’estate: l’insalata di riso, la caprese, il carpaccio, prosciutto e melone, per citarne alcuni.

L’estate, però, è lunga e dopo un po’ anche questi piatti stancano. Sono ripetitivi e forse un po’ troppo semplici. A volte si ha voglia di qualcosa di più “consistente” e goloso. Con un po’ di fantasia possiamo trasformare dei grandi classici in una versione estiva. Più fresca e più semplice da preparare. Oltre che naturalmente con molte meno calorie!

Solo pochissime calorie per questa deliziosa parmigiana fresca e facile da realizzare

Proviamo a fare una bella parmigiana di melanzana perfetta per l’estate. La parmigiana è di certo un piatto unico, molto elaborato e un po’ pesante da digerire. Basti solo pensare che l’ingrediente base sono le melanzane fritte in olio bollente.

Vediamo allora come trasformarla in una variante adatta al caldo.

Ecco come procedere

Lavare le melanzane e tagliarle a fette alte almeno 1 centimetro. Grigliarle sulla piastra o una padella antiaderente. Questa è la parte più noiosa ed impegnativa della ricetta. Suggeriamo di procedere alla fase grigliatura quando fa meno caldo: la mattina presto oppure la sera.

Mentre le melanzane cuociono, preparare anche il condimento a base di pomodoro. Tagliare a cubetti dei pomodori freschi belli carnosi e sugosi. Perfetti i ramati o i perini. Metterli in una ciotola e condirli con olio evo, sale e basilico spezzettato a mano. Riporre in frigorifero a riposare. Più tempo stanno e meglio è, si insaporiranno per bene.

Procediamo quindi con la realizzazione vera e propria della parmigiana estiva.

In una teglia creare una base con le melanzane grigliate. Aggiungere uno strato di pomodoro fresco condito e qualche cubetto di un formaggio fresco a piacere. Va benissimo la classica mozzarella, ma è molto buono anche il primosale o la scamorza bianca dolce.

Procedere fino ad esaurimento degli ingredienti. Terminare con pomodoro fresco e basilico. Riporre in frigorifero e toglierla solo 10 minuti prima di servire. Tutto qui, avremo solo pochissime calorie per questa deliziosa parmigiana fresca e facile da realizzare.

Per risparmiare tempo, possiamo utilizzare le comodissime melanzane grigliate surgelate. Basta semplicemente toglierle anzitempo dal sacchetto e aspettare che siano completamente scongelate. Questa versione di parmigiana non va in forno. Anziché la teglia, possiamo anche realizzare le singole porzioni direttamente sul piatto o, in maniera più scenografica, in coppe.

Per un gusto più forte, optare per la mozzarella di bufala.