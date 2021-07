La carenza di magnesio e potassio è un problema molto diffuso in estate. Quando afa e caldo non ci danno tregua, sudiamo tanto. Accade quindi che oltre a tanti liquidi perdiamo anche importanti sali minerali.

Non a caso, in farmacia in questo periodo troviamo in promozione tanti tipi di integratore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma prima di pensare all’aiuto di questi prodotti, possiamo darci una mano portando in tavola gli alimenti più giusti. Ovvero quelli più ricchi di magnesio. Si tende a pensare che per fare il pieno di questo minerale si debbano mangiare grandi quantità di banane, cereali integrali, un po’ di frutta secca e qualche cubetto di cioccolato.

Certamente utilissimi. Ma in realtà ci può venire in aiuto anche un’erba aromatica molto diffusa e che piace proprio a tanti.

Pochi sanno che questa profumatissima erba aromatica aiuta ad aumentare i livelli di magnesio

Stiamo parlando del basilico.

Tra le erbe aromatiche il basilico è sicuramente quella che riscontra sempre approvazione da tutti. Fresco e dall’inconfondibile profumo intenso, è l’ingrediente principale per il famoso pesto alla genovese. Uno dei condimenti più amati per la pasta, gli gnocchi e le tipiche trofie.

Il basilico è inoltre semplice da coltivare. Soprattutto in estate, anche chi non ha l’orto, ne tiene un vasetto sul balcone per avere qualche fogliolina sempre a portata di mano. È infatti un ottimo insaporitore da aggiungere al classico sugo al pomodoro, sulla pizza Margherita, ma anche per dare un tocco di gusto a insalate, pesce e contorni di verdura cotta.

Proprietà del basilico

Il basilico possiede notevoli proprietà. Contiene infatti importanti nutrienti e minerali. Eccoli qui di seguito elencati:

manganese;

vitamina K;

vitamina C;

magnesio;

calcio;

ferro;

acido folico;

acidi grassi omega 3.

Il magnesio, entrando nello specifico del nostro approfondimento, è importante perché rilassa i muscoli e i vasi sanguigni. Rappresenta quindi un valido supporto per la circolazione e diminuisce il rischio crampi muscolari e aritmie.

Approfittiamo del magnesio presente nel basilico

In caso di mancanza di magnesio potremmo utilizzare il basilico più spesso sulle nostre pietanze. Si sposa bene con tantissimi piatti e si presta per tanti abbinamenti. Ecco qui una proposta insolita perfetta per la merenda o per la colazione.

Cosa ci serve

1/2 tazza di latte;

1 banana media;

5-6 foglie di basilico fresco;

1 cucchiaino di miele o di stevia.

Basterà semplicemente inserire tutti gli ingredienti nel boccale di un frullatore e azionare fino a ottenere un frappè dalla bella consistenza spumosa. Sorseggiare subito. Per una versione più leggera è possibile sostituire il latte (o metà quantità di latte) con acqua minerale.

Pochi sanno che questa profumatissima erba aromatica aiuta ad aumentare i livelli di magnesio. Ora che lo abbiamo scoperto, usiamola più spesso, soprattutto in estate!

È sempre meglio consumare il basilico fresco e appena colto. Mantiene tutte le sue proprietà ed il massimo del gusto.

Approfondimento

Chi sta mangiando le foglie del nostro basilico e come risolvere il problema