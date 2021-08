Purtroppo non tutti quest’anno riusciranno ad andare in vacanza. Chi a causa di impegni di lavoro e chi per motivi economici, in molti trascorreranno il mese di agosto in città. Tra questi, c’è anche chi si è visto annullare all’ultimo momento un rilassante soggiorno su qualche isola greca o in Spagna a causa dei contagi in continuo aumento della variante Delta.

Nelle ultime settimane, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato tantissime idee per gite fuori porta o week-end lunghi. Ricordiamo, ad esempio, le magnifiche pozze smeraldine friulane, per chi ama le passeggiate in mezzo alla natura; la signorile Zoagli, che offre scogliere a picco sul mare e le rilassanti Terme di Saturnia a costo zero. In base alla zona di residenza e ai gusti personali, curiosando tra gli articoli di PdB ognuno riuscirà sicuramente a trovare qualcosa che fa al caso proprio.

Può sembrare incredibile ma possiamo goderci vacanze strepitose anche restando in città

Oltre alle gite di uno o due giorni, chi non va in ferie è costretto a trascorrere gran parte del proprio tempo in città. Questo, però, non deve scoraggiare. Stiamo per svelare, infatti, come trasformare questa situazione in una grandiosa opportunità: fare il turista a casa propria.

Diciamolo in tutta franchezza, si va sempre lontano per cercare qualcosa di bello. Spesso non ci accorgiamo di avere straordinarie attrazioni proprio sotto casa. Certo, chi vive a Roma, Firenze o Venezia parte sicuramente avvantaggiato. Tutte le città, però, anche quelle più piccole e meno rinomate, hanno qualcosa da offrire. Basta guardarle con un “occhio turistico” e “curioso”.

Ecco come fare. Acquistiamo una guida specifica o ricerchiamo delle informazioni online sulla nostra città. Faremo sicuramente delle meravigliose ed insospettabili scoperte. Stabiliamo quindi un itinerario e usciamo di casa muniti di zainetto e macchina fotografica, proprio come se fossimo in una città mai vista prima.

Le cose da fare saranno davvero tante. Entrare nelle chiese per apprezzarne gli affreschi, visitare i musei più significativi, ammirare piazze e fotografare angoli suggestivi e caratteristici. Per la pausa pranzo, non rientriamo a casa. Fermiamoci piuttosto in qualche locale rinomato e specializzato nelle tipicità gastronomiche locali.

Ecco, quindi, che ci può sembrare incredibile ma possiamo goderci vacanze strepitose anche restando in città!

Per concludere in bellezza la giornata, acquistiamo un piccolo souvenir come ricordo. Sarà come aver fatto una breve vacanza. Da quel giorno in poi osserveremo le strade della nostra città con un occhio più critico e curioso.