In periodi storici come questo, placare gli istinti della fame nervosa non è un’impresa facile. È curioso, ma in parte scontato, leggere le statistiche che ci dicono che sempre più italiani ricorrono all’aiuto degli specialisti della dieta. Solo leggendo questo articolo finalmente potremo capire quali sono i cibi nutrienti che ci donano sazietà in modo sano. L’ errore più grande che possiamo fare per la linea, ma anche per la salute è sfogare ansie e stress con cibi potenzialmente pericolosi. E, come spesso accade, il nervoso lo plachiamo con un gelato, un pacchetto di patatine o qualche altra schifezza. Molto più difficile dirottarci su una carota o un gambo di sedano. Per questo i nostri Esperti proveranno a dare qualche consiglio utile in merito.

I migliori alleati per saziare l’appetito

Solo leggendo questo articolo finalmente potremo capire quali sono i cibi nutrienti che ci donano sazietà in modo sano, a partire da:

cereali integrali;

proteine magre;

frutta e verdura.

Con l’arrivo del caldo, andremo anche a cercare rifugio nei piatti freddi, ma un piccolo trucco per mangiare meno a tavola è quello di continuare a servire portate calde. Semplicemente, ci metteremo di più a mangiare, la digestione sarà più corretta e mentalmente saremo meno disposti a cercare altro cibo.

Attenzione a non rinunciare al piatto di pasta

Quando decidiamo di mangiare sano, rinunciando al cibo spazzatura, non eliminiamo del tutto i carboidrati. Sono anche i loro zuccheri a fornire energia al nostro corpo. Piuttosto, scegliamo i vari tipi di pasta integrale presenti in commercio, con dei condimenti a base di verdure. In questo modo, faremo un pasto salutare e saziante. Uniremo le vitamine alle fibre, alle proteine e ai minerali.

La frutta possibilmente sempre con la buccia

Siamo noi i primi sostenitori dell’importanza di un frullato o di un concentrato di frutta. Fanno benissimo alla nostra salute, prevenendo anche un sacco di malattie, ma ci privano di un fattore importante della nostra missione. Per avere maggiore sazietà e sentire meno fame, non dovremmo infatti rinunciare, ove possibile, alla buccia della frutta. Qui, infatti, nella maggior parte dei casi si concentrano le fibre del frutto. E, queste, non solo donano sazietà ed energia, ma abbassano anche il livello di glucosio, facendoci cercare meno cibo da mangiare.

Approfondimento

