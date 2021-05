Nel momento in cui iniziamo una dieta, sempre dietro consulto dello specialista, siamo perfettamente coscienti di una cosa. La maggior parte dei cibi che andremo a mangiare, probabilmente non ci piaceranno. È una dura legge della natura, ma quasi sempre il cibo che più ci piace è anche quello che ci fa ingrassare. Viceversa, quello che ci fa dimagrire non è poi così saporito, ma è davvero salutare. Ecco allora 2 straordinari dissetanti che non avremmo mai pensato potessero essere anche 2 favolosi dimagranti: il pompelmo e il tè verde. Vediamo perché queste due sostanze contengono gli ingredienti giusti per smaltire in maniera naturale qualche chilo di troppo.

La magia del tè verde

Quando parliamo del tè verde, riferendoci ovviamente a quello concentrato e senza zuccheri aggiunti, il pensiero va alla sua funzione di prevenzione contro l’insorgere di tumori. Questo, grazie alla sua ricchezza di polifenoli, antiossidanti e flavonoidi. Tutti alleati con il compito di combattere i radicali liberi e il precoce invecchiamento del nostro organismo.

Pochi però sanno che il tè verde è anche in grado di accelerare il metabolismo, bruciando le calorie, attraverso il processo della termogenesi. Ricchissima anche di vitamine, minerali e catechine, questa bevanda riesce a donarci persino la sua azione diuretica, disintossicante e rinforzante del sistema immunitario, del cuore e delle ossa. Insomma, una vera e propria miniera di salute.

Quanto fa bene al fegato il pompelmo

Pur facendo parte della tradizione e della cultura mediterranea, il pompelmo stenta ancora a trovare conferma sulle nostre tavole. Eppure, è uno dei 2 straordinari dissetanti che non avremmo mai pensato potessero essere anche 2 favolosi dimagranti. Dall’altissimo contenuto di fibre, vitamine e flavonoidi, il pompelmo, bevuto prima della colazione a stomaco vuoto, agisce alla grande sul fegato e sul cuore.

Povero di zuccheri, mantiene equilibrato il livello di glicemia, abbassa il colesterolo e protegge molti degli organi interni. In più, nel nostro caso, possiede la capacità di trasformare in energia pura molti dei grassi che introduciamo attraverso l’alimentazione. Ecco, perché, davvero in pochi lo sanno, ma il pompelmo contribuisce a dimagrire. Ovviamente, inserito in un contesto di dieta equilibrata e attività motoria costante.

