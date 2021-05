Molto spesso alle soluzioni più semplici non si pensa però esistono dei trucchi per risolvere problemi della vita quotidiana.

Quante volte ci siamo ritrovati davanti ad ago e filo e nonostante innumerevoli imbarazzanti tentativi di indovinare la cruna, ci siamo miseramente arresi?

Oppure quanto tempo abbiamo perso ad aprire le confezioni in plastica rigida?

Ma soprattutto quante volte abbiamo rinunciato a mangiare marmellate, sott’olio e sottaceti perché il barattolo proprio non ne voleva sapere di aprirsi?

Da oggi non accadrà più niente di tutto ciò! Ecco 3 fantastici trucchi per facilitare la vita quotidiana che pochi conoscono e che da oggi non potremo fare a meno di usare!

Come infilare facilmente un filo nell’ago

Esistono ben tre metodi per infilare un filo nella cruna. Iniziamo con il più rapido.

Se non si hanno gli occhiali sotto mano mettere il filo sul palmo della mano in modo che l’attraversi dall’incavo fra pollice e indice fino sotto al mignolo.

Prendiamo l’ago con l’altra mano e iniziamo a strofinare la cruna perpendicolarmente al filo, avanti e indietro fino a che nella cruna entrerà un’asola, un piccolo cappio del filo.

A quel punto il gioco è fatto. Basta tirare l’estremità del filo e voilà ago infilato!

Il secondo metodo è molto utile quando il filo si è sfilacciato e diventa difficile farlo entrare nella cruna.

Prendiamo uno smalto. Meglio quello trasparente. Ma non è un problema se ce ne fosse solo uno colorato: in questo caso si taglierà un pezzettino del capo del filo.

Immergiamo il filo nello smalto. Attendiamo 10 secondi per farlo asciugare. E poi infiliamo comodamente il filo nella cruna. Sarà un gioco da ragazzi!

Infine un metodo comodissimo per infilare facilmente un filo da ricamo o di lana nell’ago.

In questo caso, abbiamo una cruna più grande, proporzionalmente allo spessore del filo. E quindi possiamo servirci del nastro adesivo.

Tagliamo mezzo centimetro di nastro adesivo e lo avvolgiamo attorno all’estremità del filo. Sarà un attimo indovinare la cruna dell’ago. Anche solo a tatto si riesce a infilare l’ago.

Aprire una confezione in plastica rigida

Affrontiamo ora un altro noioso problema. A volte quando si acquista qualche utensile, ma anche alcune pile, ad esempio, sembra che la confezione di plastica non si voglia aprire. Armati di forbici e buona volontà ci impegniamo a liberare l’oggetto acquistato da un imballaggio anche troppo perfetto. Tant’è che molto spesso ci vogliono almeno dieci minuti per togliere la confezione.

Questi blister termoformati sono talmente aderenti all’oggetto contenuto che non lasciano filtrare neppure un paio di forbici. A volte, poi, rischiamo anche di graffiarci con questa plastica rigida!

Ecco allora la trovata che risolverà questo problema: l’apriscatole! Basterà girare la rotella come solitamente facciamo quando apriamo le latte. Apriamo così tutti i lati della confezione. Con l’apriscatole sarà un attimo!

Ecco come aprire un barattolo chiuso ermeticamente

Infine un incomodo che capita spesso anche agli uomini! L’apertura dei barattoli sottovuoto e sigillati ermeticamente è una grana frequente da risolvere.

Marmellate, sottoli, sottaceti, creme e salse, a volte proprio i barattoli non si vogliono aprire.

Un primo metodo prevede la possibilità di fare più presa e quindi di poter imprimere maggior forza in modo che il tappo non ci scivoli fra le mani.

Mettiamo della pellicola da cucina intorno al tappo. Proviamo a girare e in un batter d’occhio saremo riusciti ad aprire il contenitore.

Un’altra astuzia per aprire i tappi dei barattoli prevede l’utilizzo dell’acqua calda.

Mettiamo il barattolo a testa in giù sotto l’acqua calda per pochi secondi. In alternativa riempiamo un pentolino con un fondo di acqua calda e mettiamo il barattolo a testa in giù.

Mentre è rovesciato possiamo dare anche qualche colpo con una forchetta sul fondo del barattolo. Dopo circa due o tre minuti lo togliamo e lo asciughiamo e lo mettiamo di nuovo diritto. Proviamo a girare e il tappo farà subito il tipico rumore “clac” che preannuncia l’apertura della capsula in metallo.

Ecco svelati, dunque, 3 fantastici trucchi per facilitare la vita quotidiana che pochi conoscono e che da oggi non potremo fare a meno di usare! Qui, la Redazione di ProiezionidiBorsa spiega altri modi per aprire i barattoli.