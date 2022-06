Quando comincia a fare caldo, si ha voglia di piatti freschi e leggeri. Tuttavia, però, la voglia di dolci non si placa. Chissà perché, a fine pasto, rimane sempre nello stomaco quel posticino pronto ad accogliere un bocconcino goloso. La frutta estiva ci può venire in aiuto perché molto varia e soprattutto dolce e gustosa. Tuttavia, se pesche, ciliegie ed albicocche non bastano per soddisfare il bisogno di una coccola dolce, l’alternativa più gettonata può essere un gelato o una granita. Se proprio non si vuole rinunciare ad un vero e proprio dessert, allora è bene puntare sulle torte e sui dolci a base di frutta. Sono freschi e, di solito, hanno poche calorie. Perfetta per questo periodo dell’anno è, ad esempio, una buona torta fresca, magari con limone e ricotta. Davvero molto leggera, se la concedono anche gli sportivi e chi è a dieta.

Se il sapore del limone per alcuni dovesse risultare troppo aspro, si potrebbe optare per un dolce alle fragole. Sono un frutto di stagione che piace a molti. Nelle prossime righe spiegheremo la preparazione di un dessert proprio a base di fragole. Inoltre, poiché con il caldo non si ha granché voglia di accendere il forno, abbiamo scelto una ricetta che non prevede alcun tipo di cottura. Anzi, è anche super rapida da realizzare.

Solo 5 minuti per questo cremosissimo dessert alle fragole fresco e leggero, perfetto a merenda o a fine pasto

Ingredienti

500 ml di latte;

20 g di yogurt bianco;

200 g di fragole surgelate.

Procedimento

Mettere le fragole surgelate in un contenitore capiente e dai bordi molto alti; aggiungere il latte e frullare con il minipimer fino a quando avremo ottenuto un composto dalla consistenza abbastanza liscia; infine, unire lo yogurt ed amalgamare bene il composto; versare la crema in un barattolo oppure in 4 coppette. Coprire e far riposare in frigorifero per almeno 5 o 6 ore.

Servire il dessert alle fragole al cucchiaio guarnendo, a piacere, con una fragola tagliata a metà e una fogliolina di menta. Oppure con qualche goccia di cioccolato. Come si può intuire dalla lista degli ingredienti, prima di metterci all’opera dovremo aver messo le fragole nel congelatore. Teniamo conto che per surgelare il frutto servono come minimo un paio d’ore. Potremmo quindi decidere di tenere sempre di scorta, nel freezer, una vaschetta di fragole. Quando ci viene la voglia, non dovremo far altro che metterci al lavoro e ci vorranno solo 5 minuti per questo cremosissimo dessert fresco.

Lettura consigliata

Fresco e leggero il delizioso dolce con fragole e ricotta pronto in 5 minuti che incanta al primo morso