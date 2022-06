Per molti il periodo delle ferie si avvicina ed è quindi tempo di programmare la vacanza. Ritardare le prenotazioni, infatti, potrebbe comportare una spesa maggiore, dal momento che più le date sono vicine e più i prezzi saranno alti. Questo è particolarmente vero per le località balneari, generalmente prese d’assalto nel periodo estivo.

Siamo ancora in tempo, però, per goderci una delle destinazioni più belle del Mediterraneo a prezzi abbordabili.

Un’isola ricca di attrazioni

Le isole del Mediterraneo sono davvero meravigliose, ma alcune sono più estese e variegate di altre e riescono quindi a offrire tante attrazioni diverse. Ciò vuol dire anche poter accontentare i gusti più diversi, offrendo una vacanza completa.

In questo la Corsica è davvero eccezionale, dal momento che i turisti possono godersi le sue spiagge caraibiche, ma anche falesie, borghi, montagne e foreste. È anche una terra legata alle tradizioni e che offre una grande varietà in cucina, che va da quella di terra a quella di mare, per non parlare poi dell’eccezionale vino corso.

Anche gli appassionati di trekking e sport outdoor rimarranno soddisfatti, grazie a una vasta rete di sentieri.

Dove passare le vacanze estive all’estero ma rimanendo a un passo dall’Italia e godendoci splendide spiagge e buona cucina

È indubbio che una delle attrazioni più grandi della Corsica sia la bellezza delle sue spiagge, che non hanno niente da invidiare alle isole più esotiche. Sabbia bianca e macchia mediterranea fanno da cornice a un mare turchese per la gioia di famiglie, coppie e gruppi di amici.

Tra le spiagge più belle e conosciute ci sono Santa Giulia, Saleccia, Palombaggia e Rondinara. Non mancano anche le scogliere, come quelle di Calanques de Piana Bastia alte più di 400 metri.

Per quanto riguarda i borghi, merita una visita quello di Saint-Nicolas, con strade ed edifici caratteristici. Non possiamo, poi, perderci Ajaccio, la città natale di Napoleone. A lui sono dedicati musei, statue e persino eventi come le Fetes Napoliennes. L’attrazione principale della festa è la parata che si tiene il 15 agosto.

Durante la nostra visita dobbiamo assolutamente provare la cucina tipica dalla forte influenza francese. Potremo, infatti, gustare l’Aziminu, zuppa tipica a base di pesce, lo Stufatu, lasagna di carne o persino la polenta a base di farina di castagne. C’è, poi, l’agnello alla brace, il cinghiale in umido e il vitello alle olive, come anche una grande varietà di piatti di pesce.

Ora forse sapremo dove passare le vacanze estive, non ci resta che andare a caccia delle migliori offerte per risparmiare in tutto relax.

