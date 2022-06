Le verdure dovrebbero essere alla base della nostra alimentazione e sono anche deliziose. Ecco perché è importante imparare a valorizzarle con le ricette giuste. Le melanzane sono un esempio perfetto, dato che sono le protagoniste quando le facciamo alla parmigiana.

Questa, però, non è l’unica opzione, e no, non si tratta neanche della caponata di verdure. Si tratta di una ricetta che richiama un fresco piatto afghano preparato durante le feste e che è perfetto per l’estate sia a pranzo che a cena.

Ingredienti

120 g di cous cous;

4 melanzane;

yogurt greco;

1 scorza di limone;

1 spicchio di aglio;

2 cipollotti;

50 g di uvetta;

50 g di olive verdi;

30 g di mandorle a lamelle;

12 foglie di menta;

cucchiaini di cumino in polvere;

1 cucchiaino di peperoncino in fiocchi;

1 cucchiaino di paprica;

cucchiaini di coriandolo;

2 cucchiai di succo di limone;

40 ml di olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

sale.

Come cucinare le melanzane in modo veloce, originale e gustoso e non solo in una caponata di verdure

Cominciamo tritando l’aglio a pezzi molto piccoli per poi aggiungere il limone, peperoncino, coriandolo, paprica, cumino e sale. Versiamo anche l’olio nella ciotola e mischiamo.

Ora tagliamo le melanzane a metà nel senso della lunghezza per poi creare delle incisioni all’interno con la punta di un coltello, prima in verticale e poi in orizzontale. Adesso possiamo versarci sopra la miscela di olio e spezie, aprendo leggermente le incisioni così che il condimento penetri.

Riscaldiamo il forno a 180° C, poi inseriamo le melanzane con la parte tagliata rivolta verso l’alto. Cuociamo per circa 40 minuti in modalità statica.

Nel frattempo, mettiamo l’uvetta nell’acqua e lasciamola lì per una decina di minuti per reidratarla. Rimuoviamo, poi, gli scarti dai cipollotti e affettiamoli finemente. Infine, tagliamo le olive a metà e tostiamo le mandorle sinché non diventeranno croccanti.

A questo punto, possiamo cuocere il cous cous seguendo le informazioni sulla confezione. Se, però, vogliamo provare un’alternativa fredda, lasciamo il cous cous in ammollo nel latte finché non si sarà ammorbidito abbastanza.

Mischiamo il cous cous con la menta tagliata, delle foglie di prezzemolo e tutti gli altri ingredienti che avevamo messo da parte. Aggiungiamo un ultimo filo d’olio e il succo di mezzo limone.

Ora non ci resta che sfornare le melanzane e servirle su un piatto. Versiamoci sopra il cous cous e lo yogurt ed ecco fatto. La prossima volta non avremo più dubbi su come cucinare le melanzane.

