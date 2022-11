Solo 5 minuti per preparare in padella un golosissimo pane senza glutine e senza lievito

Una svolta golosissima e leggera con questa ricetta che si può realizzare a casa in pochi minuti.

Il pane fatto in casa è un piacere ma la ricetta tradizionale prevede una preparazione lunga, con o senza lievitazione.

Il pane è croce e delizia per la nostra dieta ed il nostro palato. Pane integrale e bianco hanno pressoché le stesse calorie e fanno ingrassare alla stessa maniera.

Ma i carboidrati non devono essere eliminati dalla nostra alimentazione, basta farne un consumo moderato.

Come fare quindi il pane fatto in casa in pochi minuti e senza lievitazione?

Solo 5 minuti per preparare il pane naan, ideale per chi non mangia glutine e lattosio

Un pane della tradizione indiana molto facile e versatile, che richiede soltanto 3 ingredienti. Una valida alternativa alla piadina di ceci, anch’essa senza glutine.

Compriamo della farina di riso, lo yogurt greco senza grassi e senza lattosio ed il bicarbonato.

Uniamo 350 grammi di farina di riso con un cucchiaino di bicarbonato. Aggiungiamo alla polvere 240 grammi di yogurt e mescoliamo molto bene.

Dovremo impastare con le mani aggiungendo acqua fino ad ottenere una consistenza compatta ed elastica.

Dovremo stendere l’impasto su della carta forno leggermente infarinata con la polvere di riso. Quando avremo uno spessore di circa mezzo centimetro, potremo creare dei dischi di 10 centimetri di diametro.

Prima di essere messi a cuocere, i dischi dovranno venire assottigliati ulteriormente con il mattarello.

La cottura sarà a fiamma moderata su una padella antiaderente. Quando il pane si sarà gonfio e dorato, sarà pronto da portare in tavola.

Come mangiare questa delizia

I pani indiani sono di 3 tipi. Il roti, il paratha ed il naan vengono mangiati semplici o ripieni.

La differenza tra queste tipologie sta nel metodo di cottura e nell’utilizzo o meno di grassi.

Il nostro pane indiano è assimilabile al naan, seppure la versione tradizionale dovrebbe essere cotta nel forno tandoori. Lo yogurt e l’agente lievitante donano al pane una morbidezza interna che ben si associa all’esterno un po’ croccante. Per rendere l’esterno ancora più croccante si potrebbe spennellare con del ghee, ossia burro chiarificato. Questo burro è ricco di acidi grassi saturi a catena corta e quindi maggiormente digeribile e meno assimilabile.

Dopo aver impiegato solo 5 minuti per preparare il pane, potremo dedicarci alla farcitura. Qui la fantasia può fare la differenza. Questo pane infatti è una base perfetta da condire con gli ingredienti che preferiamo. Possiamo sbizzarrirci con insalata fresca, speck, formaggio filante, prosciutto, verdure grigliate, pomodori secchi, formaggio spalmabile, rucola.

Le idee per farcire questo pane come se fosse una focaccia, una piadina o una pinsa sono infinite. Ricordiamo però che è ottimo anche consumato da solo.