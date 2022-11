La semplicissima ricetta per una torta soffice che si prepara in 5 minuti per colazione o merenda

A volte preparare una torta che riesca bene ci sembra un’impresa impossibile. Magari la mettiamo in forno e notiamo che l’impasto non cresce, non lievita e non si gonfia. Oppure ci mancano degli ingredienti e non sappiamo come fare per sostituirli adeguatamente. Per cui lasciamo perdere l’idea di metterci all’opera. Forse non tutti sanno, però, che realizzare una torta non vuol dire necessariamente montare composti a neve. Oppure stare attenti a non rompere il lievito o separare sempre tuorli e albumi. Esiste, infatti, una ricetta velocissima che ci chiede soltanto di mettere insieme una data lista di ingredienti. E ci promette di sfornare una deliziosa torta, soffice e buona, da gustare la mattina a colazione o a merenda. Basta mescolare ingredienti semplicissimi e comuni come uova, latte, zucchero e farina in una ciotola. E aggiungere, poi, dell’acqua calda all’impasto per ottenere un dolce di tutto rispetto.

Ecco gli ingredienti

Per preparare questa torta facilissima avremo bisogno di questi ingredienti:

200 g di farina bianca 00;

200 g di zucchero bianco;

100 ml di latte intero;

2 uova;

55 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

1 scorza grattugiata di arancia;

1 cucchiaino di essenza dolce alla vaniglia;

150 ml di acqua calda;

zucchero a velo q.b.

La semplicissima ricetta per una torta da realizzare in pochissimo tempo

Per preparare la nostra torta non dovremo fare altro che procurarci gli ingredienti della lista e unirli tutti insieme in una ciotola. L’acqua calda e lo zucchero a velo, però, non dovranno fare parte del gruppo. Gli ingredienti andranno mescolati con un cucchiaio e non ci sarà bisogno di frullare o montare nessuno di essi. Quando l’impasto sarà omogeneo, potremo aggiungere l’acqua calda e mescolare il tutto. Potremo quindi versare il composto in una teglia rivestita di carta forno e infornare a 180 °C per mezz’ora. Trascorso il tempo, potremo sfornare quella che è stata la semplicissima ricetta per una torta che, probabilmente, ha stupito tutti. Per concludere, dovremo farla raffreddare e spolverarla con lo zucchero a velo. Vediamo un qualcosa in più a riguardo di quest’ultimo ingrediente.

Zucchero a velo fatto in casa

Lo zucchero a velo è molto spesso l’ingrediente finale che dona un tocco in più e quello maggiormente usato per le guarnizioni dolci. Forse pochi sanno che lo si può preparare in casa unendo 3 g di amido di mais a 100 g di zucchero semolato. E a un pizzico di polvere vanigliata. Basta mescolare energicamente gli ingredienti in una ciotola e lo zucchero a velo fatto in casa sarà pronto. Eventualmente, lo si potrà conservare per qualche tempo all’interno di un barattolo di vetro con tappo ermetico. Per usarlo all’occorrenza.