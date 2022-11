Per le donne ecco la piacevolissima soluzione per combattere alcune tipiche patologie femminili

La crenoterapia è l’utilizzo delle acque termali a scopo terapeutico. Numerosi studi universitari dimostrerebbero come le cure termali, con le acque ma anche con i fanghi, potrebbero alleviare alcune patologie, specialmente nella donna. Le varie cure termali nelle diverse età della donna, possono essere un toccasana. La crenoterapia può essere utile nel trattamento di alcune patologie tipiche femminili che si manifestano spesso in specifiche fasi della vita.

Anche lo Stato riconosce la validità delle cure termali. Infatti, il Sistema sanitario nazionale si fa carico delle spese dei trattamenti termali per quei soggetti che hanno particolari patologie. In presenza di alcuni requisiti amministrativi specifici lo Stato non solo paga le spese relative alle cure ma rimborsa anche i costi del soggiorno.

Per le donne ecco la piacevolissima soluzione delle cure termali contro alcuni disturbi

Acque termali e fanghi potrebbero rivelarsi un valido aiuto per i disturbi che colpiscono le donne nelle varie fasce di età. La crenoterapia viene sempre più utilizzata come sostegno di terapie farmacologiche contro specifiche patologie che colpiscono in particolare il mondo femminile.

Le cure termali nella donna possono essere utili già nella fase adolescenziale, in bambine tra i 14 e 20 anni. Balneoterapia, irrigazioni vaginali e fangoterapia pelvica, potrebbe essere utili contro disturbi dell’apparato genitale, sovrappeso e prima comparsa della cellulite.

Nella donna in età matura, oltre i 40 anni, si possono manifestare disturbi tipici di questa fase della vita. In particolare una donna potrebbe soffrire di insufficienza venosa, anche dovuta ad una vita sedentaria, infertilità, fibromi uterini e dismenorrea. Una vita sedentaria, insieme a cattive abitudini alimentari, potrebbe portare anche a problemi di sovrappeso e cellulite. Per alleviare questi disturbi particolari trattamenti con acque termali e fanghi potrebbero essere di aiuto. Per esempio, trattamenti come balneoterapia con idromassaggio o percorsi Kneipp in acque salsobromoiodiche. Una crenoterapia solfurea potrebbe essere di aiuto contro infertilità e fibromi.

Per ridurre di peso, alle cure termali meglio affiancare questi 5 esercizi

Naturalmente in caso di sovrappeso, difficilmente le cure termali possono essere l’unica soluzione. È molto probabile che il medico prescriva un regime alimentare più sano e più ipocalorico e una costante attività fisica. Camminare a passo svelto per mezzora almeno 3 volte la settimana è già di per sé un utile esercizio. A questa attività si possono abbinare 5 esercizi fisici fatti in casa per 15/20 minuti 3 volte alla settimana. Questi esercizi contribuiranno alla riduzione del peso e a tonificare la massa muscolare.

Per le donne ecco la piacevolissima soluzione contro alcune patologie che colpiscono anche in età avanzata. Infatti la crenoterapia è utile anche per donne che stanno per entrare o sono già in menopausa. In questa fase della vita le cure termali potrebbero combattere problemi di natura osteo-articolare. Inoltre, questa soluzione si rivelerebbe efficace per contrastare i disturbi tipici della fase inziale della menopausa, come dolori muscolari, mal di testa, osteoporosi.