Il freddo dell’inverno ci fa desiderare di tornare a casa e trovare una pietanza calda e avvolgente. In questo periodo, per allontanare raffreddori, mal di gola e influenza è bene nutrirsi con cibi salutari, in modo da rafforzare il nostro sistema immunitario.

Il nostro stomaco, però, non si accontenta della salute. Vuole anche concedersi qualche manicaretto sfizioso e dal gusto invitante. La ricetta proposta oggi racchiude tutte queste caratteristiche e in più richiede poco tempo per la preparazione. Infatti, ci vogliono solo 20 minuti per preparare l’irresistibile risotto ai funghi più cremoso dell’inverno con 2 golosi ingredienti segreti. Non resta che scoprire quali e come cucinarli per creare un piatto da favola.

Ecco gli ingredienti necessari per un risotto ai funghi speciale

Molti pensano che preparare il risotto ai funghi richieda troppo tempo e soldi. I funghi porcini hanno costi elevati e spesso rinunciamo a comprarli (ecco i segreti per riconoscerli e cucinarli a regola d’arte). Tuttavia, ci sono innumerevoli qualità di funghi capaci di dare un gusto speciale ai nostri risotti. Oggi abbiamo scelto di utilizzare varietà meno costose ma altrettanto saporite. Ecco la nostra lista della spesa per 4 persone:

400 g misto tra champignon, pioppini, Portobello e pleurotus;

480 g di riso vialone;

un litro di brodo (carota, cipolla, sedano);

80 g di nocciole tostate;

2 cucchiai di tahina;

prezzemolo q.b;

un porro;

un bicchiere di vino bianco;

parmigiano (facoltativo);

olio, sale e pepe.

Solo 20 minuti per preparare l’irresistibile risotto ai funghi più cremoso dell’inverno con 2 golosi ingredienti segreti

Come abbiamo potuto intuire dalla lista, gli ingredienti segreti sono le nocciole e la tahina di sesamo. Li abbiamo scelti perché daranno al nostro risotto un gusto diverso, nuovo e sorprendente.

Iniziamo la preparazione pulendo i funghi. Liberiamoli dalla terra con una spazzola e tagliamoli a striscioline. I più piccoli, invece, lasciamoli interi. Prendiamo una padella, versiamo un cucchiaio di olio d’oliva e saltiamo una parte dei funghi con del prezzemolo.

Nel frattempo, prendiamo una casseruola, tagliamo il porro in rondelle sottili e rosoliamolo con un cucchiaio di olio e metà delle nocciole tritate. Dopo qualche minuto, aggiungiamo anche il riso e tostiamolo. Successivamente sfumiamo con un bicchiere di vino bianco. Solo quando sarà evaporato, potremo aggiungere il brodo caldo continuando a mescolare.

Lasciamo il riso in cottura e dopo 15 minuti aggiungiamo la parte di funghi già cotti e un cucchiaio abbondante di tahina. Mantechiamo a fiamma spenta per alcuni minuti e se vogliamo aggiungiamo un cucchiaio di parmigiano. Ora tritiamo il resto dei funghi e delle nocciole, condiamoli con un cucchiaio di olio e sale. Non resta che impiattare il risotto e guarnirlo con una spolverata di funghi, nocciole e un’emulsione di tahina.

