Se da una parte la settimana di alcuni segni zodiacali andrà alla grande con tanta fortuna sul lavoro e in amore non solo per il Gemelli e la Vergine, al contrario la settimana di altri segni sarà una sfida da superare. Anche se l’anno 2022 sarà generalmente fortunato, i momenti no accadono per tutti.

Questa volta toccherà a 3 segni zodiacali, che purtroppo saranno alle prese con Mercurio retrogrado. Se il benevolo e prospero Giove gira a favore di 3 segni in particolare per cui si prospetta un gennaio al top anche per la protezione di altri due pianeti, Mercurio sarà contro altrettanti segni.

Come diciamo sempre, i momenti no possono capitare e a volte non è una cosa negativa, perché servono a rafforzarsi e a prendere più consapevolezza di sé stessi. Vediamo quali saranno i segni che questa settimana dovranno resistere.

Scorpione, Leone e Toro

Altro che baciati dalla sorte perché arriverà una batosta per questi 3 segni zodiacali a causa di Mercurio retrogrado. Non sarà semplice questa settimana, ma la parola da tenere in mente è resistenza. Dopo la tempesta c’è sempre il sole.

Data questa premessa, partiamo con lo Scorpione a cui aspetterà una settimana che va dal 10 al 16 gennaio ricca di tensioni. Gli astri suggeriscono che non mancheranno dei battibecchi con il proprio partner, che potrebbero portare a rivedere la relazione in sé.

Ciò che desiderano i nati sotto il segno dello Scorpione è la pace interiore che, ultimamente, manca un po’. Consigliamo di prendersi qualche giorno di riflessione, in cui stare soli o circondati dagli amici veri o dalla famiglia, per riscoprire sé stessi e pensare al da farsi nei prossimi giorni. Un’ottima soluzione potrebbe essere anche un viaggio o un weekend in una spa.

Passiamo al Leone, al quale aspetta una batosta vera e propria se in una lite o in uno sfogo la persona a cui si tiene in modo particolare non difenda o non dia la ragione. Tutto poi sarà circondato da malumore generale a causa di Mercurio retrogrado, che porterà un po’ troppi fraintendimenti. Ciò che consigliamo è quello di pensare prima di parlare o agire, di scandire ogni parola e di trovare un compromesso.

Terminiamo con il Toro per cui Mercurio contro influisce sul carattere accentuando i difetti, visto che il suo moto è al contrario. Polemico, provocatorio e permaloso sono gli aggettivi che lo definiscono, almeno per questa settimana. I nati sotto il segno vorranno fare di testa loro, senza ascoltare consigli e questo si rifletterà non solo in amore ma anche sul lavoro. Ciò che consigliamo è di fare attenzione, soprattutto su questo ultimo ambito e di cercare di rilassarsi e trovare quel benessere interiore. Se non si sta bene con sé stessi, non si può stare bene con l’ambiente circostante.