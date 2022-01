La vita di ogni casalinga è piena di ostacoli. L’organizzazione e la risoluzione dei problemi domestici non è sempre una passeggiata da ragazzi e spesso non si riesce neanche ad ottimizzare tutto il lavoro in 24 ore. Gli impegni variano, passando dalla spesa alla preparazione del cibo con ottime idee per soddisfare il palato di tutti ai lavori domestici per il mantenimento della casa, comprese le pulizie.

Quest’ultimo punto è quello cruciale che senza qualche trucco del mestiere diventerebbe una vera e propria tortura. Infatti ci sono alcuni punti della casa che non sono sempre facili da pulire. Ed inoltre nelle varie faccende domestiche può succedere che il bucato non profumi o non è ben lavato e non riusciamo a capirne il motivo.

Il segreto che tutti aspettano per poter far brillare l’appartamento

Ma oltre al lavaggio dei panni, ci sono altre insidie che una casalinga deve affrontare nel quotidiano. Si tratta proprio della pulizia dei vetri o degli specchi.

Pulire questa particolare zona della casa non piace a tutti. Molti sono i prodotti che promettono vetri e specchi senza aloni, ma non sempre le promesse sono mantenute. Anche i rimedi della nonna come alcol, aceto o bicarbonato possono aiutare in questa impresa, ma il vero segreto per ottenere specchi senza aloni e brillanti si può ottenere con un prodotto specifico.

Quasi nessuno immagina che sia proprio la schiuma da barba questo prodotto miracoloso. Vediamo come utilizzarla.

Non solo alcol, aceto o bicarbonato, questo prodotto è il segreto per avere gli specchi senza aloni e brillanti

Iniziare col prendere uno spruzzino vuoto. Riempirlo con una spruzzatina di questi tre prodotti che abbiamo in casa, alcol, aceto o di bicarbonato e il restante d’acqua. Poi munirsi di un panno in microfibra per poter eliminare ogni traccia di sporco.

Quindi iniziare a detergere il vetro o specchio con la soluzione a base di alcol, o bicarbonato o aceto e rimuovere tutti i residui con il panno in microfibra. Poi passare una noce di schiuma da barba e rimuoverla con della carta assorbente ed infine detergere nuovamente con lo spray fai da te e asciugare con il panno in microfibra ed infine con carta assorbente.

Il risultato sarà davvero straordinario e i vetri saranno davvero brillanti e senza aloni.

