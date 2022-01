Ecco come dire addio al ferro da stiro evitando che le mollette lascino quel fastidioso segno sul bucato

In casa l’unica cosa che non smette mai di crescere è la pila di bucato che bisogna lavare, stendere e stirare. Molte sono le tecniche che vengono utilizzate per asciugare nel miglior modo possibile il bucato. Tra questi l’asciugatrice, lo stendino elettrico o altre varie tecnologie non molto economiche rispetto al tradizionale metodo dello stendino classico. Questo solitamente riposto in casa in una zona soleggiata oppure all’esterno se non piove.

In tutti i casi si dovranno comunque utilizzare le mollette se non vogliamo ritrovarci il calzino misteriosamente mancante o vari panni che irrimediabilmente volano via o cadono in terra. Però purtroppo spesso ci accorgiamo subito dopo, quando i panni sono completamente asciutti, che le mollette hanno lasciato il segno.

Come liberarci di questo comune problema risparmiando tempo e denaro

Tutti possiamo dire addio al ferro da stiro, evitando che le mollette lascino quel fastidioso segno sul bucato. Con un po’ di attenzione ci si potrà abituare a questa nuova soluzione che tutte le mamme conoscono.

Esistono molti tipi di mollette, alcune come quelle di plastica più leggera che possono alleviare il segno, ma non del tutto. Oppure possiamo adottare questo sistema che tutti ameranno. Infatti, in questo modo, si potrà risparmiare tempo e denaro evitando anche di annoiarsi in una routine settimanale infinita.

Prendiamo ad esempio una camicia o una maglietta che va appesa dalle ascelle. Innanzitutto è bene ricordarsi di lavare e stendere il capo al rovescio per evitare che questo si possa scolorire al sole. Ma per evitare il segno delle mollette, si potrà posizionare la molletta sulla cucitura interna.

Se la camicia dovrà comunque essere necessariamente stirata, la maglietta potrebbe fare eccezione se non è sgualcita. Da non dimenticare che anche le grucce possono venire in soccorso e in questo caso, la molletta non occorre.

Ecco come dire addio al ferro da stiro evitando che le mollette lascino quel fastidioso segno sul bucato

Per ultimo, ma non meno importante, sul mercato è possibile reperire delle fantastiche mollette antivento. Queste sono sia robuste che sicure e la clip ha un’imbottitura che non lascia segni sui panni. Quindi addio sorprese sia per un calzino che per un indumento più pesante come può essere una felpa.

Letture consigliate

Questo comune ingrediente che abbiamo in cucina può valere oro per il nostro bucato se usato in questo modo