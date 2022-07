Sicuramente, per chi cucina, l’estate può rappresentare un grosso problema. Chi siede a tavola, diventa più “rompiscatole” perché vuol mangiare piatti estivi, nutrienti, ma senza ingrassare. E chi sta ai fornelli deve cercare di prevedere le reazioni dei commensali, combattendo anche contro il calore delle pentole sulla fiamma.

Insomma, non è piacevole e spesso a mancare non è la buona volontà, ma le idee. Ti verrebbe voglia di servire sempre carpaccio freddo o una insalata, ma poi chi li sente i figli?

Nelle Regioni italiane possiamo trovare tanti spunti per trasformare dei piatti nella versione estiva

Bisogna dare spazio alla fantasia, cercando, in qualche modo, di sorprendere familiari o amici. Per fortuna, l’Italia offre una tradizione culinaria talmente vasta che si può attingere alla storia tra i fornelli di una delle nostre Regioni. E trasformare le versioni invernali in estive. Se amiamo i dolci, potremmo provare a preparare rapidamente un gustoso tiramisù leggero in versione estiva.

Ad esempio, solo 16 grammi di carboidrati per questo sorprendente primo piatto della tradizione romagnola in versione estiva da servire freddo. Che non guasta mai, considerando che può essere un piatto unico e con pochi carboidrati. In pratica, ci si può “riempire” sapendo di non ingrassare.

Si tratta dei passatelli in versione estiva. Li si può trovare in Emilia-Romagna, anche se sono più romagnoli, così come nella provincia di Pesaro e Urbino. Di solito, è un piatto caldo, servito con il brodo, molto nutriente. Però, in estate, i passatelli possono essere serviti anche asciutti e freddi, in sostituzione della classica insalata di pasta o di riso.

Prepararli, poi, non è così complicato. Ci sono varie ricette, ma questa versione potrebbe fare al caso nostro.

Solo 16 grammi di carboidrati per questo sorprendente primo piatto della tradizione romagnola in versione estiva da servire freddo invece dell’insalata di pasta o riso

Prendiamo 200 grammi di Parmigiano Reggiano e grattugiamolo. A questo punto, amalgamiamolo con altrettanti grammi di pangrattato, con 5 uova medie, 2 pizzichi di noce moscata e 3 cucchiai di farina. Dobbiamo impastare bene il tutto, fino a farlo diventare ben compatto.

Adesso, prendiamo l’impasto e dividiamolo in 6 parti. Copriamo ognuna con della pellicola trasparente e mettiamole in frigorifero per circa 30 minuti. Per trasformarli in passatelli, dobbiamo usare uno schiaccia patate con fori larghi. Li possiamo cuocere in acqua salata, se non abbiamo un brodo già pronto.

Li lasciamo raffreddare e possiamo condirli con pomodorini e bufala a pezzetti. Naturalmente, esistono varie versioni di questo piatto estivo. Ad esempio con le vongole, con lo spada o, semplicemente, con tonno, olive e pomodoro.

Approfondimento

Non solo sempre pasta o insalata di riso, ma ecco come preparare 3 economici piatti estivi veloci e leggeri