Ecco il gustosissimo e leggero tiramisù in versione estiva rapido da preparare per ingolosire i nostri amici e parenti

Da giugno sono iniziate, per tanti, le classiche cene del sabato sera con gli amici. Chi ha la fortuna di avere un terrazzo o un balcone grande può allestirle direttamente all’aperto. E c’è anche chi ha adibito la cantina per ospitare i visitatori.

Sono le cene che facciamo per salutarci prima delle partenze per le rispettive destinazioni vacanziere. O quelle che finalmente siamo riusciti ad organizzare dopo un anno difficile ora che, finalmente, il virus sembra aver allentato la sua morsa.

Che sorpresa per amici e commensali quando serviremo questo dolce invernale, ma in versione estiva

Ovviamente, c’è sempre il problema del menu. D’estate, o quando fa caldo come in questi giorni, bisogna pensare a qualcosa di fresco e ugualmente appetitoso. Come antipasto, si può tranquillamente puntare sul classico prosciutto crudo e melone, che non tradisce mai. E di primo, o come piatto unico, una bella insalata di riso o di pasta fredda che possiamo arricchire con tutto quello che vogliamo. Anche perché la pasta non fa ingrassare, tanto che si potrebbe mangiarla tutti i giorni e dimagrire con precise regole. Di solito, basta servire poi dei formaggi freschi con il miele e una fetta di anguria per arrivare in discesa fino al momento del dolce.

Che ci crea, incredibilmente, non pochi problemi perché, a parte lo scontato gelato, si vorrebbe servire qualcosa di fresco e appetitoso. Nessun problema, perché ecco il gustosissimo e leggero tiramisù in versione estiva che potrebbe essere la risposta giusta per noi. Che possiamo preparare in due versioni, ovvero con il limone o con le fragole.

Nel primo caso, potremmo farne una versione più alcolica, usando del limoncello. In base ai nostri invitati, dovremo mischiare una dose di limoncello (es. 50 gr.) e una dose e mezza di zucchero (75 gr.). Il tutto va versato in un pentolino di acqua (210 gr.) e mescolare a fuoco basso fino a far sciogliere lo zucchero. Dovremo montare gli albumi di tre uova.

Ecco il gustosissimo e leggero tiramisù in versione estiva rapido da preparare per ingolosire i nostri amici e parenti

In una ciotola separata dobbiamo lavorare i tuorli e 90 grammi circa di zucchero. A questo punto aggiungiamo il succo di due limoni, la loro scorza grattugiata e il classico mascarpone (500 grammi). Aggiungiamo, man mano, gli albumi montati. È il momento di assemblare il nostro tiramisù estivo. I savoiardi non andranno bagnati nel caffè, ma nella bagna al limoncello che abbiamo preparato prima. Che ricopriremo con la crema che abbiamo preparato, fino ad esaurimento degli ingredienti. Grattiamoci sopra ancora la scorza del limone, mettiamo in frigorifero e il tiramisù estivo al limone sarà pronto.

La versione con le fragole, più leggera, invece, è senza uova. La crema si preparerà solo con mascarpone (250 gr.) e zucchero semolato (180 gr.). Montiamo 200 ml di panna fresca e incorporiamola alla crema, dal basso verso l’alto e delicatamente. Per assemblarlo, mettiamo uno strato di questa crema e sopra ci appoggiamo le fragole tagliate con savoiardi ammorbidi nel latte fresco. Fino ad esaurimento degli ingredienti. Volendo, possiamo variare e alternare uno strato di fragole con uno di mirtilli e lamponi.

