Al giorno d’oggi, avere un lavoro fisso è una fortuna non da poco. Con la crisi che sta mandando all’aria molte aziende, costringendo i proprietari spesso a chiudere, non c’è da stare allegri. Per questo, se uno ha la sfortuna di essere disoccupato, può sempre guardare con fiducia alle offerte di lavoro.

Le opportunità, volendo, ci sono. Ogni giorno, grandi catene, ma anche industrie più piccole, aggiornano la loro pagina “lavora con noi”, offrendo nuove posizioni per le quali candidarsi.

Nei ristoranti di questa catena mondiale sono sempre alla ricerca di figure professionali da inserire

Per tanti di questi posti, il diploma superiore o la laurea sono fondamentali, altrimenti non potremmo mandare il nostro curriculum vitae. In altri, poi, vogliono un certo bagaglio di esperienza e chi è a piedi, giustamente, si sente frustrato e battuto in partenza. Però, per fortuna, esistono anche delle offerte di lavoro dove cercano personale anche senza esperienza come in questa importate società del Nord Italia.

Insomma, le occasioni ci sono. Ad esempio, questa famosa catena internazionale sta cercando numerose figure da inserire nei suoi locali e non solo. Si tratta di McDonald’s, la catena di ristorazione presente in numerosi Paesi. Anche in questo caso, come per tante società, andando sul suo sito, possiamo selezionare la voce “Lavora con noi”, per scoprire le loro offerte lavorative.

E una catena così dinamica è sempre in cerca di nuove figure professionali da inserire all’interno dei propri ristoranti. Oltretutto, hanno una funzione molto interessante, come ricerca, che ti fa comparire, negli annunci, quelli più vicini a casa. Ad esempio, se abitassimo a Milano, potremmo vedere le offerte di lavoro di McDonald’s entro 10, 25, 50 e 100 Km.

Questa famosa catena internazionale sta cercando numerose figure da inserire nei suoi locali anche a tempo indeterminato e senza esperienza

In questo modo, potremmo valutare, per primi, i posti più vicini alla nostra abitazione. Nell’esempio di sopra, selezionando “Milano” e “entro 10 km”, ci compaiono subito 10 offerte di lavoro. Scopriamo così che McDonald’s sta cercando un addetto alla ristorazione per i ristoranti di Milano Duomo, Milano Galleria Fontana e Milano San Babila. In questo caso è un lavoro part-time. Questa figura impegnata nella ristorazione è richiesta in tanti ristoranti della catena.

Ma cercano anche un tirocinante nell’area Business Controlling, nella direzione Finance di McDonald’s Development Italy ad Assago (MI). A tempo indeterminato è invece il lavoro offerto come Junior Accountant, nell’area Accounting della direzione Finance di McDonald’s, sempre ad Assago. E ci siamo limitati ai soli primi 10 km da Milano.

Bisogna solo fare attenzione alle scadenze delle varie offerte perché le candidature vanno fatte entro un certo periodo. Per fortuna, per alcune di queste posizioni ci si può candidare fino al 31 dicembre di quest’anno.

Lettura consigliata

Colloqui il 14 luglio per questi 100 posti di lavoro molto ben pagati nell’importante azienda italiana che fa girare il Mondo