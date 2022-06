Non solo sempre pasta o insalata di riso, ma ecco come preparare 3 economici piatti estivi veloci e leggeri

L’estate è sinonimo non solo di vacanza, sole, mare e montagna. Di giornate più lunghe e tintarelle da farci invidiare dalle colleghe. Di oroscopi divorati per capire se finalmente troveremo il grande amore. Per tanti, a tavola, l’estate è sinonimo essenzialmente di alcuni piatti della tradizione. Come l’insalata di pasta fredda o di riso, che sono dei classici delle tavole degli italiani. Utili, certo, perché, magari, utilizzabili per qualche giorno, ma, alla fine, un po’ scontati. Eppure, con un po’ di fantasia e anche con poco tempo a disposizione, si possono preparare piatti estivi veloci e, soprattutto, leggeri.

Sono 3 ricette che potrebbero piacere a tutta la famiglia e veloci da preparare

Insomma, non solo sempre pasta o insalata di riso, ma diamo spazio alla fantasia con piatti perfetti per tutti. Il primo è un particolare cous cous alle verdure. Dovremo semplicemente tagliare a dadini alcune verdure a nostro piacimento. Ad esempio, potremo utilizzare un cipollotto, zucchine, taccole, melanzane. Dovremo lavare, tagliare prima a listarelle e poi a cubetti le verdure. In una pentola, meglio wok, dovremo soffriggere aglio e peperoncino. Aggiungiamo, man mano, le verdure, in modo da insaporirle.

Portiamo a fiamma alta per qualche minuto, aggiungiamo i pomodorini ciliegini e proseguiamo ancora per due minuti. Grattugiamo un po’ di zenzero. Prendiamo del cous cous precotto, veloce da preparare. Basta metterlo in una ciotola con sale, olio, curcuma e acqua calda. Chiudiamo il tutto con pellicola per due minuti. Possiamo ora impiattarlo con le verdure.

Una seconda idea potrebbe essere una bella insalata di meloni e gamberi. In pratica, dovremo prendere un melone maturo e dividerlo a metà. Prendiamo uno scavino, in modo da togliere il melone lasciando solo la buccia. In una ciotola a parte, dovremo mischiare il melone, i gamberetti (o mazzancolle) e della rucola. Condiamo con olio e sale e inseriamo il tutto nella buccia vuota del mezzo melone. A questo punto, possiamo unire dei cracker sbriciolati e qualche pomodorino e il piatto è pronto.

Non solo sempre pasta o insalata di riso, ma ecco come preparare 3 economici piatti estivi veloci e leggeri

Se, invece, volessimo spendere qualche euro in più, potremmo preparare un sashimi alla maniera italiana. Importante è, però, comprare del pesce fresco, seguendo sempre i consigli giusti per riconoscerlo. Basta prendere un filetto di trota e uno di spada. Tagliamoli in modo molto sottile. Mariniamoli per qualche minuto con succo di limone e sale, in due piatti separati. Prendiamo dei rapanelli come se fossero dei fiammiferi e mettiamoli in acqua ghiacciata. Emulsioniamo sale, aceto e olio. Tagliamo della lattuga a listarelle e uniamola ai rapanelli. Mettiamo al centro dei piatti. Intorno, appoggiamo le fettine di pesce marinate. Condiamo con l’emulsione. Serviamo.

Lettura consigliata

Ecco il gustosissimo e leggero tiramisù in versione estiva rapido da preparare per ingolosire i nostri amici e parenti