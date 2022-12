Solo 15 minuti per uno spuntino gustoso e leggero con questo incredibile ortaggio ricco di fibre

Mangiare sano si può anche a Natale, scegliendo gli ingredienti giusti e i prodotti offerti dalla Natura. Questo snack sano e leggero preparato in pochissimo tempo potrà sostituire quelli confezionati, grassi e ricchi di conservanti. Ecco allora come prepararlo.

Dicembre è il mese dell’anno durante il quale si trascorre tantissimo tempo dietro ai fornelli a preparare pranzi, cene o aperitivi per amici e familiari. Oltre all’ansia del regalo giusto o degli outfit da indossare, c’è anche quella di cosa preparare per stupire i nostri ospiti. Se abbiamo organizzato un aperitivo, invece dei soliti snack per stupire i nostri ospiti si potrebbero preparare degli stuzzichini diversi dal solito e peraltro leggeri. In particolare si potrebbero preparare gustose chips al forno ma non di patate o zucchine, bensì di barbabietola. Questo snack potrebbe essere ideale anche per i nostri bambini, invece dei classici prodotti confezionati e sicuramente meno sani. Ci vorranno solo 15 minuti per uno spuntino in grado di accontentare anche chi sta perennemente a dieta. Quest’ortaggio infatti contiene pochissime calorie e tantissime vitamine e sali minerali. Peraltro l’elevato contenuto di fibre le rendono in grado di favorire il transito intestinale.

Un ortaggio dalle incredibili proprietà nutritive

La barbabietola rossa è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, dal sapore leggero che si presta a tantissime ricette da mangiare e da bere. Grazie alle sue proprietà le barbabietole hanno effetti remineralizzanti e ricostituenti, ideali anche quando si ha l’influenza. Sono peraltro raccomandate per i soggetti anemici, in quanto sono in grado di rivitalizzare i globuli rossi. Contengono pochissime calorie, in particolare 100 gr contengono appena 19 calorie e una loro porzione soddisfa un quinto dell’apporto giornaliero raccomandato di fibra.

Sono inoltre ricche di composti fenolici in grado di favorire la salute cardiovascolare, riducendo l’effetto ossidativo dei radicali liberi e la pressione del sangue. Secondo uno studio la cottura di quest’ortaggio non ridurrebbe il contenuto di questi composti antiossidanti.

Invece dei soliti snack per allietare i nostri ospiti basteranno solo 15 minuti per uno spuntino gustoso, sano e leggero

Per preparare queste gustose chips occorreranno 2/3 barbabietole rosse, un pizzico di sale e olio extravergine d’oliva. Dopo averle lavate e asciugate, tagliamo le barbabietole in fette sottilissime, utilizzando una mandolina. Nel frattempo preriscaldiamo il forno 150/180 gradi, in modalità ventilato. Mettiamo le fettine in una ciotola ampia, versiamo 2/3 cucchiai di olio EVO e un pizzico di sale e mescoliamo. Stendiamo poi le fette di barbabietola su una teglia rivestita di carta forno e inforniamo per circa 15 minuti.

Prestiamo attenzione alla cottura che dipenderà anche dallo spessore delle fette e dalla capacità del nostro forno. Appena pronte, dopo aver aggiunto un po’ di sale, potranno servirsi magari in sacchetti di carta o in piccole ciotoline di ceramica. Se preferiamo potremmo condirle anche con paprika o pepe rosa.