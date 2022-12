Antipasti e pizze rustiche, ecco quali piatti campani proporre a Natale

A Natale il cibo in tavola sembra non bastare mai. Soprattutto quando si cucina per tante persone. Possiamo arricchire i nostri menu natalizi e soddisfare l’appetito di tutti con antipasti e pizze rustiche. Nei prossimi paragrafi scopriremo le ricette per realizzare questi piatti.

A Natale, oltre ai classici piatti della tradizione, possiamo proporre anche qualcosa di nuovo. Questo è il periodo in cui le famiglie si riuniscono e il cibo sembra non essere mai abbastanza. Possiamo arricchire i nostri menu natalizi in modo semplice e pratico. Antipasti e pizze rustiche sono un’ottima soluzione per le nostre tavolate. Veloci da preparare e facili da servire al momento giusto, con le seguenti ricette accontenteremo tutti.

Gli antipasti

Tutto comincia con l’antipasto. Un piatto importantissimo che apre le danze a tavola. L’antipasto natalizio tipico campano si prepara in pochissimo tempo e ci occorrono solo questi ingredienti:

1 kg di broccoli;

4 o 5 spicchi di aglio;

100 g di acciughe;

sale;

pepe.

Il cosiddetto “broccolo di Natale” generalmente apre il cenone natalizio. Con questi ingredienti possiamo realizzare circa 6 porzioni. Bisogna lavare e lessare i broccoli. Soffriggere in una padella l’aglio con le acciughe. Unire i broccoli e lasciarli insaporire per qualche minuto. Regolare il sale e aggiungere una buona presa di pepe.

Antipasti e pizze rustiche, ecco quali piatti proporre della tradizione napoletana

Un altro antipasto tipico campano davvero delizioso sono gli spiedini alla napoletana. Per realizzare questa ricetta ci occorrono i seguenti ingredienti:

pane casareccio;

1 mozzarella;

1 pomodoro;

origano;

1 melanzana;

farina;

1 uovo.

Un’altra idea originale che si realizza in pochissimo tempo. Per preparare questo piatto è necessario infilare su dei piccoli spiedini 1 quadratino di pane casareccio, 1 dadino di mozzarella, 1 pezzetto di pomodoro condito con origano e 1 melanzana, fritta precedentemente. Quindi ripetere l’operazione. Infarinare gli spiedini e passare nell’uovo sbattuto. Passare nuovamente nella farina e friggere in abbondante olio bollente. Salare e servire subito dopo averli scolati.

Pizze rustiche

Una delle pizze rustiche più famose della Campania è certamente il Casatiello. Questa torta salata nasce per essere preparata nel periodo pasquale, ma è buona da mangiare sempre. Pratico da servire come antipasto o accompagnamento su tutte le tavole. Anche quelle natalizie. Per preparare il casatiello ci occorrono i seguenti ingredienti:

500 g di farina;

50 g di strutto;

50 g di lievito;

100 g di salame a pezzetti;

6 uova;

sale;

pepe.

Per preparare questa torta rustica è necessario impastare la farina con il lievito, lo strutto, il sale e tanta acqua tiepida. Si lascia riposare l’impasto per circa 2 ore, una volta lievitato è possibile aggiungere gli altri ingredienti. Imburrare uno stampo col buco piuttosto alto e sistemare dentro l’impasto. Lasciare lievitare il tutto per circa 2 ore, e infornare il casatiello in forno tiepido, facendolo cuocere a calore moderato per circa 1 ora. Una volta sfornato lasciar riposare per circa 30 minuti. Infine, tagliare a fette e servire in tavola.