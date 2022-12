Usi alternativi della carta da forno: come fare decorazioni e pacchi invece di conservare il cibo

Anche se ci mancano gli strumenti giusti, lavori in casa e preparativi potrebbero essere facilitati con i prodotti della cucina che sono versatili ed economici. Questo tipo di carta ci aiuterà in diverse occasioni. Vediamo quali.

Nelle nostre case è presente perché è utile quando dobbiamo cucinare utilizzando il forno. Proteggiamo le teglie con la carta apposita e sistemiamo il cibo per la cottura, ma gli utilizzi possono essere variegati e alcuni riguardano il Natale.

In cucina possiamo utilizzare la carta da forno per congelare piatti pronti e risparmiare spazio. Ricopriamo il contenitore e sistemiamo il cibo cucinato distanziando le diverse porzioni, quindi con alcuni strappi creiamo dei divisori. All’interno dello stesso contenitore potremmo sistemare più porzioni di diversi piatti scoprendo un’alternativa ai sacchetti per il freezer. Sempre in cucina, possiamo utilizzare la carta da forno per creare un imbuto. Se stiamo preparando un dolce, potrebbe essere una valida alternativa nel caso in cui non possedessimo una sac à poche.

Arricchire alberi di Natale e presepi

Gli usi alternativi della carta da forno ci aiutano in caso di difficoltà. Ma a Natale possiamo sfruttare la versatilità di questo prodotto in modi utili e divertenti. Potremmo utilizzare la carta forno come carta da pacchi. Avvolgiamo i regali e leghiamo le estremità con dei nastrini colorati. Otterremmo delle bustine eleganti da poter decorare a piacimento. Potremmo creare delle bustine colorate per le caramelle o i cioccolatini da regalare insieme ai doni più grandi.

Anche le decorazioni di Natale possono essere fatte grazie alla carta forno. Origami per arricchire le tavolate, basi per le candele profumate, decorazioni per l’albero di Natale o per il presepe. Le casette da illuminare o le capanne del presepe potrebbero essere fatte in casa con la carta da forno. Visto il costo esorbitante di questi oggetti, il risparmio è garantito. Per l’albero di Natale, la carta da forno è utile per creare stelle o formine di alberi da appenderevicino alle palle, agli angeli e ai pupazzetti.

Usi alternativi della carta da forno anche nel bricolage

In casa, questo tipo di carta ci aiuta a tenere in ordine oggetti, vestiti e prodotti per il bricolage. Pensiamo ai cassetti dell’armadio ricoperti di carta da parati. Lo si fa per proteggere i vestiti dalla polvere e per avere gli scomparti maggiormente igienizzati. La carta da forno è una valida alternativa. E così per sigillare i barattoli di vernice, avvolgere cacciaviti o viti e bulloni. Usando i nastri possiamo creare dei sacchetti in cui sistemare i piccoli oggetti di metallo che solitamente perdiamo.

La carta da forno in cucina può essere utilizzata per rendere sterile un piano di lavoro in cui utilizzeremo la farina per creare gli impasti. Anche il posto di lavoro per il bricolage potrebbe essere protetto con la carta da forno nel caso in cui dovessimo utilizzare grasso oppure oli particolari. Spesso vediamo gli oggetti a senso unico, giusti per un solo utilizzo. Se facciamo più attenzione sono tanti i prodotti che possono essere riciclati in diversi modi fantasiosi.