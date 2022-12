È questo il capo must have durante le serate natalizie per essere sempre chic e alla moda

In questi giorni per essere sempre alla moda è importante utilizzare outfit versatili da trasformare con poco in abiti eleganti o più casual. Questo capo non potrà assolutamente mancare negli armadi delle donne di tutte le età ed ecco come abbinarlo a seconda delle occasioni.

Durante il mese di dicembre sono tante le occasioni per stare fuori, ad esempio in giro per lo shopping natalizio, aperitivi con gli amici. Senza parlare di tutti i pranzi e le cene che ci attendono. Talvolta, subito dopo l’ufficio potrebbe già attenderci l’aperitivo o la cena con gli amici che non si vedevano da tempo. Per questo, mai come in questo periodo, per sentirsi sempre ben curate, sarà importante scegliere capi versatili e adattabili alle esigenze del momento. Ad esempio potremmo trasformare in un completo super raffinato il tailleur d’ufficio semplicemente con un paio di orecchini, un cinturino dorato e tacchi a spillo.

Ma un capo da tenere assolutamente nell’armadio quest’inverno e da sfoggiare durante le festività è sicuramente il gilet. Si tratta di un capo super versatile, non solo in lana ma anche come capospalla. È questo il capo must have per questa stagione dalle proposte soffici in pelliccia ecologica a piumino o a cappotto lungo smanicato.

In pelliccia ecologica o in piumino è il capo più di tendenza di quest’inverno

La moda li propone sotto forma di piumini con la zip, di pellicce con tasche ampie con cinture in vita o chiuse con bottoni o gancetti sul davanti. Possono abbinarsi ad outfit eleganti, casual o sportivi, la differenza la faranno sempre gli accessori. Per chi ama uno stile più sportivo o casual può scegliere la versione piumino, con cappuccio o senza da indossare sopra ad ampi maglioni o cappotti. In alternativa, si potrà scegliere la versione in pelliccia ecologica, calda e morbida al tatto da indossare per l’aperitivo o una serata con gli amici. È perfetta su di un tailleur, un mini dress in lana, su una minigonna in lana con maglione abbinato.

È questo il capo must have durante il periodo natalizio e perfetto anche come regalo di Natale

La versione in pelliccia sintetica potrà scegliersi nei toni scuri del nero, del grigio o del marrone in modo da abbinarla più facilmente. È perfetta anche per chi vuole sentirsi alla moda senza però essere troppo appariscenti. Ma anche colorata è incredibilmente trendy, ad esempio di colore rosso o bordeaux da indossare sopra un mini dress in lana di colore scuro. È questo il capo must have che non può assolutamente mancare nel nostro armadio perché incredibilmente versatile. È molto caldo e sta bene proprio con tutto. Potremmo metterlo sul giubbottino in ecopelle, su una giacca, sul giubbino di jeans e sui super maglioni di lana dalle maniche super ampie. Inoltre il gilet in pelliccia sintetica va bene sia con le scarpe da ginnastica per uno stile casual, sia su stivali con tacchi a spillo. Inoltre è accessibile a tutti, in quanto si trova per tutte le tasche e può essere un regalo graditissimo da far trovare sotto l’albero. Si potrà scegliere colorato o di colore grigio, marrone, bianco o nero. Le offerte commerciali sono davvero tante.