Ecco quanti contanti i nonni possono regalare ai loro nipoti senza controlli e sanzioni

Anche se con molta probabilità il limite massimo di utilizzo al contante aumenterà, occhio alle sanzioni fino al 31 dicembre. Chi ha intenzione di regalare denaro non dovrà dimenticare il limite vigente fino alla fine dell’anno, per non rischiare sanzioni da 2.000 a 50.000 euro. Ecco allora quanto regalare per non rischiare sanzioni.

Come ogni anno per molti è già cominciata la corsa ai regali di Natale e l’ansia di trovare quello giusto. In questo periodo dell’anno infatti, oltre al peso forma si mette a rischio anche il portafogli. Se c’è chi già sa cosa acquistare e va spedito verso i propri acquisti, molte persone invece arrivano quasi alla vigilia senza aver acquistato alcunché. Sono tanti infatti, soprattutto zii e nonni, che preferiscono regalare ai propri nipoti i soldi invece del classico regalo. Talvolta lo si fa per comodità, per non sbagliare e consentire al destinatario di acquistare ciò che più piace. Molte volte, soprattutto i nonni a dicembre tendono a regalare anche una cospicua somma ai loro nipoti.

Magari si approfitta della quattordicesima o di risparmi accumulati per regalare una somma di denaro per contribuire all’acquisto di un’auto, una moto, una casa. Tuttavia con tutte le novità del nuovo Governo e la grande diffusione di notizie, ci si potrebbe confondere sull’importo in contanti da poter regalare. Infatti, sembra proprio che dal 2023 si possano utilizzare molti più contanti, in quanto il Governo Meloni ha previsto una nuova soglia. In particolare dal 1° gennaio la soglia massima per il pagamento in contanti passerà da 1.000 a 5.000 euro.

Ecco quanti contanti i nonni potranno regalare ai propri nipoti

Ad ogni modo, nonostante il nuovo Governo abbia previsto l’aumento della soglia sull’utilizzo dei contanti, attenzione a non sbagliare. Infatti, fino al 31 dicembre 2022 continua ad operare il limite di 1.999,99. L’utilizzo dei contanti oltre tale limite è ancora sanzionabile con una pena pecuniaria che va da 2.000 a 50.000 euro. Sarà infatti suscettibile di sanzione sia chi cede tale somma superiore al limite stabilito, sia chi la riceve. Ciò non vuol dire che non si potranno donare somme superiori al limite imposto dalla legge, in quanto le donazioni di denaro sono assolutamente lecite. Pertanto se si ha intenzione di donare una somma superiore, sarà opportuno farlo in maniera tracciabile. Ad esempio mediante un bonifico, un versamento sul conto, un assegno ecc.

Cosa potremmo acquistare e quanto potremmo spendere in contanti per i regali di Natale

Pertanto, considerato l’attuale limite ancora vigente, per chi intende utilizzare denaro in contanti dovrà attenersi al limite di euro 1.999,99 euro. Conseguentemente ecco quanti contanti i nonni fino al 31 dicembre 2022 potranno regalare ai loro nipoti o figli, nonostante abbiano magari raggiunto un bel gruzzoletto. Per somme superiori dovranno utilizzarsi strumenti tracciabili. Chi ha intenzione di spendere un bel po’ di denaro in contanti per i regali di Natale dovrà attenersi ancora all’attuale limite. Per l’acquisto di beni di lusso come gioielli, orologi, borse, scarpe o viaggi si dovranno continuare ad utilizzare carte di credito, bancomat o assegni.