A giugno tornano a farci compagnia le albicocche. Questo frutto profumato e succoso è molto ricco d’acqua e di potassio ed è povero di calorie. Le albicocche sono tra i frutti estivi più amati, ma sfortunatamente la loro stagione è molto breve. Proprio per questo motivo, dobbiamo approfittare dei prossimi due mesi per gustarle in tutta la loro bontà. La frutta rappresenta un elemento fondamentale nella nostra dieta. Oltre a consumarla come spuntino, con essa possiamo realizzare moltissime pietanze, come soffici e deliziose torte, ad esempio. Oggi vogliamo svelare una ricetta molto semplice e veloce da preparare. Per farlo non ci servirà il forno e useremo soltanto 5 ingredienti molto comuni. Il risultato sarà un dessert piacevolmente fresco e profumato, perfetto per deliziare i palati di grandi e bambini.

Ingredienti

400 g di albicocche;

125 ml di yogurt bianco;

150 g di zucchero di canna;

125 ml di panna fresca da montare;

100 g di amaretti.

Soli 5 ingredienti per questo cremoso dolce con le albicocche senza uova né burro, ideale per una fresca merenda d’estate

Laviamo con cura le albicocche e tagliamole a metà rimuovendo il nocciolo. Tagliamole a pezzetti e trasferiamole in un pentolino. Aggiungiamo lo zucchero di canna, una tazzina d’acqua e facciamole cuocere per circa 15 minuti a fuoco moderato, ricordandoci di mescolarle ogni tanto. Non appena le albicocche si saranno raffreddate, frulliamole nel mixer. Prendiamo dei bicchierini per realizzare le monoporzioni. Trasferiamo quindi 2 cucchiai di composto di albicocche sul fondo dei bicchierini e teniamo quello che resta da parte. Sbricioliamo grossolanamente gli amaretti e cospargiamone metà nelle monoporzioni.

Procediamo con la preparazione della crema aggiungendo lo yogurt bianco al composto di albicocche rimasto. Montiamo la panna e, quando sarà ben ferma, incorporiamola ai restanti ingredienti con delicatezza in modo da non smontare il composto. Terminiamo la composizione della mousse aggiungendo la crema. Possiamo farlo con un cucchiaio oppure con una sac à poche, se vogliamo ottenere una presentazione più elegante. Cospargiamo i restanti amaretti sbriciolati sulla superficie della mousse e lasciamola riposare per 30 minuti nel frigorifero prima di servirla.

Consigli

Sembra incredibile, ma bastano soli 5 ingredienti per questo cremoso dolce davvero goloso e buonissimo. Possiamo conservarlo nel frigorifero per due giorni, ma consigliamo di consumarlo in giornata. In questo modo, rimarranno intatti la freschezza e il sapore fantastico di questi ingredienti. Possiamo scegliere di impreziosire questa ricetta aggiungendo delle gocce di cioccolato fondente alla crema e in superficie. Ad ogni boccone sarà un’incredibile esplosione di sapori.

