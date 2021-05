Le albicocche sono tra i frutti più amati di questa splendida stagione. Con esse possiamo arricchire le nostre macedonie, rendere più gustoso un semplice yogurt bianco oppure realizzare un dolce con i fiocchi. Ed è proprio questo che oggi vogliamo fare: realizzare un dessert davvero semplice e gustoso con questo frutto di stagione. Se amiamo le albicocche non potremo resistere a questa soffice e deliziosa torta con sole 100 calorie a porzione senza burro né olio.

Ingredienti

a) 200 gr di farina 00;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 120 gr di zucchero di canna;

c) 140 gr di ricotta light;

d) 60 ml di succo d’arancia;

e) 3 uova;

f) 8 albicocche;

g) 8 gr di lievito vanigliato;

h) una noce di burro per la teglia.

Preparazione

Per cominciare, spremiamo l’arancia fino ad ottenere 60 millilitri del suo succo. In un recipiente setacciamo la farina 00 ed aggiungiamo il lievito. In un’altra boule rompiamo le uova, le montiamo ed aggiungiamo poco alla volta lo zucchero di canna. Quando saranno ben spumose, aggiungiamo la ricotta light un cucchiaio alla volta. Procediamo con altra ricotta solo una volta che questa si è incorporata al composto.

Uniamo il succo d’arancia e passiamo agli ingredienti secchi. Uniamo quindi poco alla volta la farina e il lievito setacciati fino ad ottenere un composto morbido e cremoso. Tagliamo 3 albicocche a pezzetti ed incorporiamole per bene al composto. Intanto, facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità statica. Nel frattempo, imburriamo ed infariniamo una teglia foderata con carta da forno e versiamo al suo interno il composto. Tagliamo le albicocche che restano a spicchi e decoriamo con queste la torta. Inforniamo la nostra torta e lasciamola cuocere per circa 30 minuti. Per guarnire, possiamo spolverizzare la nostra torta con dello zucchero a velo.

Consigli

Se amiamo le albicocche non potremo resistere a questa soffice e deliziosa torta con sole 100 calorie a porzione senza burro né olio. Se non vogliamo utilizzare lo zucchero di canna, possiamo sostituirlo con della stevia. Per calcolarne la quantità, dobbiamo dimezzare le dosi rispetto allo zucchero utilizzato. Prima di sfornare la torta, raccomandiamo di fare sempre la prova dello stecchino. Se questo uscirà asciutto, vuol dire che la torta sarà pronta per essere gustata.

Approfondimento

È davvero incredibile che cosa succede se trapaniamo una banana e la uniamo ad un limone.