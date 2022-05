Una vera delizia questo tiramisù velocissimo senza uova né mascarpone per un dolce più leggero che stupirà tutti

Considerato il dolce moderno per eccellenza, il tiramisù è una delle prelibatezze della pasticceria italiana più diffuse e imitate all’estero.

Il tiramisù così come lo consociamo oggi è un’evoluzione del più basico “sbatudin” trevigiano, composto esclusivamente da uova e zucchero.

Molto amato ed apprezzato in tutto il Mondo, il tiramisù è una prelibatezza fredda da gustare al cucchiaio, realizzata dal mix sublime tra uova e formaggi freschi, come il mascarpone o la Philadelphia.

Il suo biscotto base per eccellenza è il savoiardo, una preparazione tipica piemontese. Inzuppato nel caffè, diviene la base di questo dolce raffinato ed inimitabile.

Come tutti i grandi classici, presenta numerose varianti, alcune più light, altre semplicemente costituite da ingredienti differenti. Spesso, infatti, i biscotti vengono sostituiti con altri più leggeri e la crema viene snellita con l’uso della panna anziché del mascarpone.

La ricetta di oggi è una preparazione più light, senza uova né mascarpone, ma con l’uso di uno dei formaggi più magri per eccellenza: la ricotta. Questo formaggio ci permetterà di creare una delizia allo stesso tempo golosa e cremosa, ma più leggera.

Tiramisù alla ricotta

Ingredienti per 10 persone

300 g di savoiardi;

750 g di ricotta a scelta;

120 g di zucchero a velo;

1 tazzina di latte, anche vegetale;

4 tazzine di caffè;

Cacao amaro e scaglie di cioccolato.

Procedimento

In una terrina procediamo alla preparazione della crema versandovi all’interno la ricotta e lo zucchero a velo. Mescolare per bene fino ad ottenere una crema omogenea. Intanto in un recipiente versare le 4 tazzine di caffè e quella di latte. All’interno di questa miscela bagneremo i biscotti. Riporre i biscotti inzuppati in un recipiente e versarvi sopra la crema di ricotta; aggiungere delle scaglie di cioccolato e ripetere l’operazione fino al termine degli ingredienti. Coprire la superficie con uno strato di cacao amaro e riporre in freezer per circa 1 h. Se invece si preferisce una consistenza più morbida, basterà tenere il dolce in frigorifero.

Una vera delizia questo tiramisù velocissimo da gustare nelle calde giornate estive per un momento di freschezza mantenendosi abbastanza leggeri.

Curiosità golose

Il tiramisù è un dolce che ha origine a Treviso, infatti è proprio dal dialetto trevigiano “tireme su” che prende il nome italiano di tiramisù. Il tiramisù nasce da una crema a base di tuorlo d’uovo e zucchero sbattuti fino a diventare una crema spumosa. A questi ingredienti basici, poi, ogni famiglia aggiungeva ulteriori ingredienti, dal caffè al vino bianco, dal burro alla ricotta e, in alcuni casi, anche la panna.

