Per allontanare gli insopportabili insetti scegliamo questa bellissima pianta che profumerà tutta la casa

Ci sono alcuni problemi a cui dobbiamo far fronte e che sembrano molto difficili da risolvere. Tra questi troviamo le infestazioni di ospiti indesiderati che a volte interessano la nostra abitazione. Insetti di ogni tipo, infatti, possono infilarsi dappertutto, dalla dispensa alla camera da letto, e farci una disgustosa sorpresa quando li troviamo. E se è iniziata un’infestazione è davvero complesso cacciarli via tutti.

Se la presenza di insetti è contenuta, si possono usare dei prodotti appositi che si trovano in negozi specializzati e che possono avere un ottimo effetto. Tuttavia acquistare questi prodotti ha dei lati negativi. Innanzitutto hanno una scarsa sostenibilità ambientale, dunque sono inquinanti e potenzialmente tossici anche per noi. E poi costano un bel po’, e non vogliamo spendere troppi soldi in questo periodo così incerto.

Fortunatamente, per allontanare gli insopportabili insetti potrebbe bastare una sola pianta, che non solo tiene lontani gli insetti, ma profuma anche l’abitazione. Andiamo dunque a conoscerla.

La fantastica erba aromatica

Possiamo rallegrarci, perché a volte bastano oggetti molto comuni per tenere alla larga gli insetti. Noi ad esempio oggi consigliamo la pianta di timo limone. Essa è un’erba aromatica che profuma di limone, ma il cui aspetto ricorda fortemente il timo. Questa pianta non è molto conosciuta, ma coltivarla è una buona idea per tante ragioni.

Innanzitutto, si tratta di una pianta molto facile da coltivare. Non richiede particolari cure, basta che venga piantata in un terreno asciutto e piuttosto drenante. Non deve essere innaffiata troppo, anzi, se la bagniamo troppo spesso rischiamo di farle del male. Per cui assicuriamoci di irrigare solo quando il terreno inizia ad essere visibilmente secco. In ogni caso, riesce anche a tollerare un po’ di siccità.

Essa può essere coltivata sia in aree con un sole forte, sia in penombra. Dopo la fase di crescita si possono raccogliere le sue foglie e si possono far essicare.

Per allontanare gli insopportabili insetti scegliamo questa bellissima pianta che profumerà tutta la casa

Le foglie di timo limone infatti sono ottime in cucina, appunto come erba aromatica. Consigliamo di usarle per piatti di carne e di pesce grigliati, per esaltare il gusto dei nostri piatti.

Ma, come anticipavamo, il timo limone ha anche un effetto repellente sugli insetti. Mosche e zanzare ci penseranno due volte ad entrare in casa o a venire ad infestare il giardino, dopo aver sentito il suo profumo. Insomma, stiamo parlando di una pianta dai molteplici utilizzi e che potrebbe aiutarci a stare lontani da punture di insetto per tutta l’estate.

