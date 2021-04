Correre è la parola d’ordine del nostro tempo. Infatti siamo sempre super indaffarati e non abbiamo mai tempo da perdere, che sia in cucina, o in casa dobbiamo ottimizzare i tempi.

Spesso capita di avere amici o parenti a cena, a pranzo e di non avere nulla di gustoso da condividere. Un dilemma che capita spesso, ma a cui oggi vogliamo porre una strategica soluzione.

Nella nostra rubrica di cucina sono già presenti numerosissime idee per creare ricette facili e veloci, ma buone come non mai. Basterà cliccare qui, per prendere qualche spunto da riproporre all’occasione giusta.

Soli 3 ingredienti per questa ricetta deliziosa e facilissima

La ricetta proposta è così semplice da preparare che stupirà proprio tutti. Soli 5 minuti del nostro tempo e il gioco è fatto, lasceremo i nostri ospiti a bocca aperta.

Occorrente:

400 g di biscotti secchi (quelli che abbiamo in casa);

3 banane;

cocco rapè q.b..

Procedimento

In un robot da cucina tritare i biscotti e poi versarli in un recipiente. In un piatto, con una forchetta, schiacciare le banane. Unire la purea di banane con il trito di biscotti e con le mani amalgamare l’impasto. Otterremo un impasto solido, dividiamolo a pezzetti creando delle palline, che possiamo chiamare tartufini. In un piattino adagiare del cocco rapè nel quale rotolare i tartufini.

Disporli su un vassoio e lasciarli riposare in frigo per 1 ora. Ed ecco che i tartufini sono pronti per essere gustati.

Varianti

Al posto del cocco è possibile utilizzare anche delle codette di cioccolato, piuttosto che del cacao amaro o della granella di pistacchio. Liberiamo la fantasia e così avremo delle palline ancora più gustose!

Dunque bastano soli 3 ingredienti per questa ricetta deliziosa e facilissima da preparare, pronta in 5 minuti e così buona da lasciare gli ospiti senza parole.