Le giornate si sono allungate e il sole è spesso alto nel cielo, nulla di meglio per consumare una bella bibita fresca o un gustosissimo gelato per rinfrescarci.

Il gelato ha origini antiche sembra comparire già nella Bibbia. Ma in Italia le prime apparizioni di questo delizioso dessert avvengono in Sicilia, dove gli arabi erano soliti consumare bevande ghiacciate al gusto di arancia o limone. Essi utilizzavano la neve dell’Etna per ghiacciare queste bevande, che venivano poi zuccherate con la canna da zucchero. Ed è sempre in Sicilia che nacque successivamente anche il primo gelato artigianale.

È questo il metodo geniale per preparare un dessert gustosissimo che farà impazzire proprio tutti pronto in 5 minuti e con pochi euro

Ne esistono per tutti i gusti: alla frutta, al cioccolato, al pistacchio di Bronte e anche nelle varianti light per chi è più attento alla linea.

Oggi vogliamo proporre un gelato da fare a casa in pochi minuti dal gusto strabiliante, che ci permette di soddisfare il palato ma anche di rimanere in salute.

Occorrente

Serviranno 2 banane surgelate e 2 cucchiai di cacao, ed il gioco è fatto.

Sbucciare le banane surgelate, tagliarle a rondelle e metterle in un robot da cucina. Frullare le banane ed aggiungere due cucchiai di cacao e continuare a frullare.

Versare il contenuto in un bicchiere o in una tazzina da dessert e consumare.

Varianti del gelato

Un’alternativa al cioccolato, possono essere i frutti di bosco. Il procedimento da seguire è il medesimo, ma risulterà necessario congelare e frullare anche i frutti di bosco. Otterremo un gustosissimo e cremoso gelato.

Un’ulteriore variante è quella al caffè. Aggiungere alle due banane congelate due cucchiai di caffè solubile e frullare.

Se vogliamo rendere il nostro gelato ancora più gustoso, possiamo aggiungere della granella di pistacchio piuttosto che codette di cioccolato.

Un dessert super semplice, amico della linea e che ci salverà ad ogni occasione per la sua facilità di realizzazione. Se è questo il metodo geniale per preparare un dessert gustosissimo che farà impazzire proprio tutti pronto in 5 minuti e con pochi euro è stato uno spunto utile e si è curiosi di conoscere altre ricette, cliccare qui.