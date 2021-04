Impazza la moda per i podcast, tanto che molti creatori di contenuti sono passati dal formato video a quello audio. Sono infatti molti i vantaggi dei podcast. Ci permettono di ascoltare programmi interessanti mentre guidiamo, facciamo le faccende domestiche e molto altro. Ormai è possibile trovare podcast su qualsiasi argomento.

Tra il serio e il faceto ne spiccano però alcuni, tra cui un’importante produzione nostrana. È totalmente gratis il podcast italiano che tutti almeno una volta nella vita devono sentire per scoprire una verità scomoda.

Sette episodi

Questo podcast è relativamente breve: dura solo sette episodi, più un episodio extra. È però un magistrale lavoro di giornalismo. Parliamo infatti di Veleno di Pablo Trincia e Alessia Rafanelli pubblicato nel 2017. Si tratta infatti forse del primo prodotto di questo tipo a far parlare di sé in Italia. Veleno ha infatti stupito la critica e gli ascoltatori.

Tramite racconti e interviste Veleno fa infatti luce su una realtà italiana spesso insabbiata: i fatti di Massa Finalese e Mirandola. Agli inizi degli anni ‘90, infatti, molti bambini furono tolto dalle loro famiglie. Genitori e parenti erano infatti accusati di abusi e aver preso parte a riti satanici. Ma era vero? L’obiettivo di Veleno è proprio quello di trovare la verità.

Giornalismo di qualità gratis

È totalmente gratis il podcast italiano che tutti almeno una volta nella vita devono sentire per scoprire una verità scomoda, e questo è un vantaggio. Essendo un podcast possiamo inoltre ascoltarlo in qualsiasi momento senza dipendere da orari particolari.

Come molti podcast, inoltre, Veleno è gratuito. Infatti è possibile ascoltarlo su diverse piattaforme. Per chi desidera ascoltarlo dal computer è disponibile sul sito ufficiale del podcast. È però anche possibile trovarlo sulle principali app dedicate ai podcast. In questo modo è possibile ascoltarlo anche sullo smartphone fuori casa. Grazie a queste applicazioni è inoltre facile scaricare le puntate per ascoltarle anche offline.