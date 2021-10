È una delle usanze più antiche, quella di attribuire alle piante proprietà magiche, o terapeutiche.

Questo forse è dovuto al fatto che c’è sempre stato un legame mistico e misterioso tra natura e uomo.

Nelle varie leggende tramandate nei secoli, vi sono addirittura molte piante che aiuterebbero ad attirare fortuna e denaro per chi le coltiva. Infatti, abbiamo già visto come basterebbe avere queste piante in casa per attrarre la fortuna ed allontanare la iella.

In questo articolo però, vedremo più da vicino una pianta, di origine giapponese, molto apprezzata nella cultura nipponica.

Infatti, ci sarebbero soldi e fortuna in arrivo per chi coltiva in casa questa pianta ornamentale giapponese

La pianta di cui parleremo oggi è l’aucuba japonica, una pianta arbustiva sempreverde appartenente alla famiglia delle Cornaceae.

Diffusa in tutta l’Asia, a questa pianta, fin dai tempi più antichi, fu attribuita la capacità di attirare ricchezza e prosperità nella casa. In particolare in Giappone si pensa che l’aucuba (anche detta “albero d’oro”), oltre ad attrarre denaro, permetterebbe di sviluppare presto i talenti.

Infatti, si dice che possa concretizzare le proprie potenzialità ed aiutare l’uomo a superare le difficoltà nel lavoro. Inoltre, sarebbe in grado di mantenere in casa un clima di amore e pace, scacciando via disguidi e litigi.

Caratteristiche e come coltivarla

L’aucuba japonica è caratterizzata da grandi foglie di colore verde, che verso l’inverno tendono a diventare gialle. I fiori sono piccoli, poco vistosi, di colore bluastro e disposti con una conformazione a “pannocchie”.

I frutti, invece, sono come delle bacche di colore rosso vivo che si sviluppano a partire dall’autunno e persistono per tutto l’inverno e la primavera.

Per quanto riguarda l’esposizione, l’aucuba predilige luoghi a mezz’ombra, al riparo quindi sia dai raggi diretti del Sole, che dal freddo.

Inoltre, non gradisce temperature superiori ai 20 gradi ma resiste benissimo a quelle prossime allo zero.

Le innaffiature, invece, devono essere regolari dalla primavera all’autunno e sporadiche durante l’inverno, quando il terreno è troppo asciutto. Quest’ultimo dovrà comunque essere sciolto, ben drenato e ricco di sostanze organiche.

Un regalo gradito

Quindi, potrebbero esserci soldi e fortuna in arrivo per chi coltiva in casa questa pianta ornamentale giapponese. Oltre a coltivarla però, un’idea carina ed originale potrebbe essere quella di donare questa pianta ai nostri cari nelle occasioni speciali.

Infatti, l’aucuba, così come altre piante porta fortuna, potrebbe diventare anche un talismano, o un simbolo per rafforzare un’amicizia.

